通過路口「保持煞車緩慢行進」　駕駛1原因仍挨罰6千元

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）去年8月間開車行經桃園市區一處路口，被警員目睹未禮讓行人，因而挨罰6000元。雖然阿榮辯稱當時他的車輛始終保持煞車緩慢行進，行人也沒有要過馬路的意思，但並未獲得台北高等行政法院法官採信，日前被裁定駁回告訴。

▲阿榮自稱是「保持煞車緩慢行進」通過路口，他並非故意不禮讓行人。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年8月間開車行經桃園市區一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員目睹之後舉發，因而挨罰6000元，還要參加道路交通安全講習。

但阿榮自認沒有違規並提出行政訴訟，他強調，當時車輛始終保持煞車緩慢行進，行人也沒有要過馬路的意思，等到他的車輛通過之後，行人才開始穿越馬路。

交通部公路局新竹區監理所則認為，阿榮的車輛尚未進入行穿線時，右側已經有行人踏上行人穿越道並往左方行走，阿榮卻沒有暫停禮讓，導致行人只能先原地駐足停等，可見違規事實明確。

台北高等行政法院法官檢視採證照片、影片等證據之後，發現行人確實是在阿榮的車輛靠近之前，就已經站在行人穿越道上，本案客觀上並無不能注意的情事存在，阿榮卻還是選擇搶先行人通過路口，主觀上縱使沒有故意，也難認沒有過失，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。