騎士未禮讓挨罰「激辯斑馬線有無行人」　獲撤銷原因超意外

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿榮（化名）去年6月間騎車行經桃園市中壢區一處路口，因未暫停禮讓行人挨罰1200元，他提出行政訴訟與桃園市政府交通事件裁決處辯論「當時是否有行人要通過」。不過，台北高等行政法院法官審理之後，發現檢舉人是在超過檢舉期限1天才提出，最終裁定撤銷原處分。

▲阿榮否認未禮讓行人，但最後原處分獲撤銷的原因，是因為檢舉人慢了1天才提出檢舉。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年6月間騎車行經桃園市中壢區一處路口，因行近行人穿越道時，沒有暫停禮讓行人先行通過，被其他民眾檢附行車記錄器影像資料檢舉，挨罰1200元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿榮不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，從檢舉採證照片顯示的時間看來，當日傍晚6時16分28秒至31秒之間該路口根本沒有行人，行人是在他經過路口5秒之後才出現，他已經依照規定減速慢行暫停，行人也有遵守法規，他實在不理解自己為何會挨罰。

桃園市政府交通事件裁決處則表示，依據採證影片內容顯示，當日傍晚6時16分28秒時，行人已經站在行人穿越道前等候穿越路口，接著阿榮騎車通過該路口，他確實沒有暫停禮讓行人，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官認為，原處分是否合法的前提要件，是「本件是否屬行為終了日起逾7日之檢舉」，經調查，檢舉人提出檢舉時，已經超過檢舉期限1天，警方仍舊予以舉發，顯然於法不合，桃園市政府交通事件裁決處也疏於審酌這一點，亦非適法，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。