美將撤銷部分陸留學生簽證　陸外交部：堅決反對，已向美提出交涉

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣佈，將全面加強對大陸學生簽證的審查標準，並計劃撤銷部分大陸留學生的簽證，「特別針對與中共有關聯者或在敏感領域就讀者。」對此，大陸外交部發言人毛寧表示，「中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。」

盧比歐強調，此舉旨在保護美國的國家安全與技術資源，「未來來自中國及香港的簽證申請者將面臨更嚴格的審查程序。上週，他在國務院預算聽證會中曾回應共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）的疑慮，表示目前正檢視相關措施。」

美國採取的強烈措施，將影響眾多大陸留學生在美就學的權益，對此，毛寧指出，「美方以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生的合法權益，干擾兩國正常人文交流。」

毛寧表示，「美方這一政治性歧視性做法，戳穿了美國一貫標榜的所謂自由開放謊言，只會進一步損害美國的自身、國際形象和國家信譽。」

至於美國近期不斷祭出對大陸的相關政策，是否會影響到中美貿易談判的進程，毛寧強調，對於中美關係，中方的立場是一貫的，「我們希望美方能夠同中方相向而行，能夠多做建設性的事情，多做有利於中美關係健康、穩定、可持續發展的事情。」