陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

▲大陸國防部發言人張曉剛 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德在520執政週年前夕，接受日媒專訪，談及台灣將繼續加強國防力量，以備戰來避戰。對此，大陸國防部國防部新聞發言人張曉剛大校今（29）日回應指出，「正告」民進黨當局，「搞台獨沒有好下場」。

大陸國防部今下午舉行例行記者發佈會，由國防部新聞發言人張曉剛大校答記者問。有媒體提問，「賴清德近日發表講話稱，台灣會持續不斷強化防衛力量，以備戰來避戰。請問解放軍是否會像以往一樣舉行反制性軍事演習？」

張曉剛首先表示，「賴清德謀『獨』挑釁行徑一日不消停，台海就一日不得安寧，台灣同胞就一日不得安生。」

他也「正告」民進黨當局，搞「台獨」沒有好下場。解放軍保持「時刻準備著」的戰鬥姿態，加強練兵備戰，捍衛國家主權和領土完整。

在國防策略上，賴清德重申「以備戰來避戰」的方針。他認為，台灣從二戰中汲取的最大教訓，就是必須強化國防，「嚇阻的效果可實現和平，以備戰來避戰，追求和平就是避免戰爭發生。」「我強烈希望與美國、日本及民主陣營共同阻止中國發動戰爭。預防勝於治療。」

賴清德於520前夕接受《NTV日本電視台》「NEWS ZERO」節目主持人櫻井翔與《讀賣電視台》上海支局長渡辺容代的專訪。談及兩岸局勢，賴清德表示，北京企圖改變全球以規則為基礎的世界秩序，如果台灣被侵略，全球供應鏈也會中斷。

在訪問中，有關如何避免衝突與戰爭，需要做何種準備？賴清德表示，可以從第二次世界大戰得到許多教訓，也就是台灣強化國防力量，就會發揮嚇阻效益，實現和平。靠備戰來避戰，不讓戰爭發生、追求和平。