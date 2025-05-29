23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

▲高雄23歲海軍「收假未歸」！失聯4天家人急報警。（圖／翻攝Threads ／_princess.shan_）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名梁姓海軍少尉原本26日休假結束後，要返回小港部隊，但他把手機、鑰匙、證件放家中外出後，跑到車行買了一輛腳踏車，然後就失聯，至今已經4天。家人擔心上網發文尋人，警方也證實此事，表示已依規定受理報案，正積極調閱監視器並派員查訪協尋中。

▲梁姓海軍買了捷安特後，騎車離開失聯4天。（圖／翻攝Threads ／_princess.shan_）

梁姓少尉的妹妹在網路發出尋人啟事指出，哥哥於26日早上7點出門要回小港部隊，但卻在8點返家，還把手機、鑰匙、證件、提款卡都放在家中，然後中午12點左右，到左營捷安特買了一台腳踏車後騎車離開，最後身影被發現出現在高楠社區的城隍廟附近，從此人間蒸發。

▲▼家人發出尋人啟事，懇求大家幫忙留意。（圖／翻攝Threads ／_princess.shan_）

妹妹說，哥哥身高182公分、72公斤，當天買的捷安特車身顏色是米黃帶綠，後座加裝一個黑色置物籃，懇求大家「若有看到疑似的身影可以聯繫她。」

警方表示，已依規定受理報案，目前正積極調閱監視器並派員查訪協尋中。據悉，梁男家人是接到部隊通知，才知道梁男未返回營區並失蹤，透露疑似在軍中與同袍發生不愉快，至於具體原因要等找到梁男才能進一步釐清。