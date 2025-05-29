備戰150天！台電高雄提前部署防停電　迎戰夏季用電高峰

▲台電高雄提前部署防停電，迎戰夏季用電高峰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

隨著炎夏腳步逼近，用電量也將持續攀升。為因應用電高峰可能帶來的設備負載壓力，以及颱風季節的氣候挑戰，台電高雄、鳳山區處早於今年初即全面展開各項供電穩定維護工程，提前150天備戰，全力守護夏季供電穩定。

自今年1月至5月止，高雄及鳳山區處已完成多項電力設備汰舊換新與風險預防措施，包括：汰換老舊高壓開關161具、吊換變壓器1917具、完成樹木修剪約65萬平方公尺，為防範電線遭樹枝干擾造成停電，預先加裝絕緣被覆罩於953處裸露架空設備，納控27具自動化開關，加速停電事故復電效率。

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此外，為強化預警與主動維護能力，亦運用紅外線熱像儀進行超過2.6萬處設備檢測，特別針對車站、產業園區、巨蛋、三多及駁二等重要商圈，共加強734處開關與變壓器溫度監測，確保設備運作無虞。若發現異常溫升，立即啟動更換作業，防範故障發生。

▲▼台電高雄提前部署防停電，迎戰夏季用電高峰。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應汛期潛在風險，高雄區處更對近2年曾歷淹水事故的61處用戶配電室進行追蹤檢查，並主動發送防災提醒函文，協助用戶強化防水改善措施。

為加強警示用路人，創造良好友善環境，鳳山區處於591處配電設備加裝反光貼紙，並重新油漆1551具變壓器及1298支電桿，使道路周邊配電設備安全無虞。

端午連假期間所進行的計畫性工作停電，高雄區處亦盡力降低對用戶的影響，包括採分階段施工方式以縮短停電時間。然部分配合政府建設或用戶需求之線路遷移工程，因需進行拆除及設備重建，施工時間通常超過6小時，仍請用戶多加體諒。

面對即將到來的盛夏挑戰，台電高雄及鳳山區處將持續秉持「預防重於搶修」的原則，致力於提升供電韌性，在穩定供電與減少用戶影響之間持續努力，讓民眾安心度夏、用電無虞。