高雄教保員失控「呼6歲女童巴掌」家長氣炸提告　她隔天被解僱

▲高雄一名6歲女童被教保員呼巴掌。（圖，非本案當事人／取自免費圖庫visualhunt）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所幼兒園傳出虐童！有家長指控，一名教保員情緒失控，動手打6歲女兒的臉頰造成口內受傷，氣炸到派出所報案提告。教育局表示，幼兒園已解聘該名教保員，若行為屬實，最高可對該名教保員開罰60元，嚴重則終身不得在幼兒園服務。

一名家長近日到派出所提告，控訴23日中午3點多，因女兒不服管教、不吃東西，幼兒園老師一時情緒失控，竟當場賞女兒巴掌，造成女兒嘴巴內側有傷口。家長對老師提出傷害告訴，並製作筆錄，全案依傷害案函送偵辦，並依兒童及少年福利與權益保障法通報社會局。

教育局表示，26日接獲該幼兒園校安通報，已立即下令要求該園保留監視器畫面，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行調查。據查，事發後隔日(24日)已解聘該名教保服務人員，避免其接觸幼兒，教育局則請幼兒園加強輔導幼兒心理情形，以維護幼兒權益。

教育局指出，如調查屬實，依情節輕重最高可對該名教保員裁罰60萬元；倘情節重大，則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。