食品公司豬排賣不完「改有效期限」過期2年照賣　萬片已吃下肚

▲全芳味食品公司購入南部食品公司販售的豬排，但銷售不佳，竟竄改有效期限繼續賣。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

彰化全芳味食品公司蔡姓老闆2022年間，向高雄一家食品公司購買2萬3160片豬排，但因銷售情況不佳，他不甘白白虧損，竟指示員工竄改有效期限，再透過門市及LINE團購群組，賣給不知情的消費者與連鎖賣場。檢調獲報展開調查，發現過期2年、超過萬片豬排已流入市面被民眾吃下肚，高雄地檢署偵結後，依違反食安法等罪嫌，將蔡姓老闆起訴，並建請法院處以2年以上重刑。

檢方指出，全芳味公司負責人蔡姓老闆在2022年4月向南部老字號食品公司購入2萬3160片豬排，但該批貨品沒賣完，在同年9月17日全數過期。然而，蔡姓負責人為避免損失，竟將尚未售出的逾期豬排陸續運至其他倉庫，並指示員工使用去漬油擦除原有日期，再重新打印偽造的有效期限，將有效期限延長半年。

▲蔡姓負責人指示員工竄改有效期限，再販售給直播主、連鎖賣場。（圖／記者許宥孺翻攝）



這些被「改頭換面」的逾期豬排以每片70、80元不等，被販售給不知情的臉書直播業者，消費者透過直播平台購買後吃下肚。蔡姓負責人食髓知味，陸續又將過期豬排販售給南部知名連鎖賣場，總計有1萬多片被竄改有限期限後流入市面，販售區域包括台南、高雄、雲林、新北。

此案曝光起因為南部老字號食品公司員工在2024年10月中旬，於網路上發現公司販售的「XX大豬排」早已在2021年停產，並於2022年全面下架，因此向主管通報檢舉。蔡姓負責人獲報後，才在10月下旬陸續回收並銷毀剩餘的逾期豬排。

▲▼檢調、衛生單位獲報後，前往全芳味公司搜索（圖／記者許宥孺翻攝）



檢調介入調查後，會同警方、衛生單位持搜索票前往全芳味食品公司執行搜索，查扣蔡姓老闆的手機、進出貨紀錄、去漬油、食品包裝打印機等證物。同時，在南投冷凍倉庫查扣逾期豬排共計451箱，證實其販售逾期食品的違法事實。

檢方指出，蔡姓負責人身為食品業者，卻為貪圖不法利益，罔顧消費者健康，導致至少有超過1萬片以上豬排流入市面，蔡姓負責人販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞，除違反《食品安全衛生管理法》，另涉詐欺取財、偽造文書等罪嫌，且犯罪行為長達2年，情節重大。

全案依食安法對蔡姓負責人起訴，並請法院對蔡男從重量刑2年以上刑期，並對全芳味公司處新台幣500萬元罰金，同時沒收犯罪所得30萬1600元。