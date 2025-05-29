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高價轉賣LAUV、鄭中基演唱會門票　黃牛慘被每月扣薪繳罰鍰

▲▼法務部行政執行署高雄分署。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲法務部行政執行署高雄分署。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

可惡黃牛經常高價轉賣演唱會門票，黃牛亂象引起大量民怨，法務部行政執行署高雄分署今日指出，有2名黃牛遭裁罰後逾期不繳納，移送強制執行，其中一名翁姓黃牛因擔心財產被查封拍賣，自動繳清，另一名羅姓黃牛則是強制扣薪每月4000元，直至全額償清為止。

知名藝人演唱會的門票，經常在售票系統開放售票後，隨即秒殺銷售一空，讓真正的歌迷徒勞無功，然而網路上卻經常出現黃牛加價轉賣的亂象，嚴重影響民眾以正常票價買票入場的視聽權益，引起大量民怨。

政府於112年5月31日增訂公布文化創意產業發展法第10條之1第2項規定：「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。」，主管機關有法源依據對於黃牛高價賣票行為裁處罰鍰，藉此導正黃牛亂象維護民眾權益，以維護娛樂產業之市場公平交易。

▲LAUV將二度在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲LAUV二度在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

新法律修正後，翁姓黃牛於112年9月間在Viagogo平台以超過票面金額轉售美國破百億串流收聽音樂才子LAUV的演唱會門票，被高雄市政府文化局裁處7萬6千元罰鍰，翁姓黃牛逾期不繳罰鍰被移送行政執行署高雄分署強制執行，翁姓黃牛為了避免財產被查封拍賣，趕緊自動繳清7萬6千元罰鍰。

另有羅姓黃牛於今年4月間在Facebook平台以超過票面金額張貼販售鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場活動票券，被高雄市政府文化局裁處4萬2千元罰鍰，逾期不繳納移送本分署強制執行，強制扣薪每月4千元抵繳罰鍰，直到全額清償罰鍰為止，二位義務人相較於之前的獲利損失更大，顯然因小失大。

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