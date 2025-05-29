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端午連假放晴防午後雷雨　下周又有鋒面「全台濕答答」

▲▼天氣 冬天 炎熱 街頭民眾短袖裝扮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲端午連假首日各地天氣逐漸轉為穩定，周六回暖可見陽光。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間隨著鋒面南移，北部降雨就會趨緩，明天為端午連假首日，各地天氣逐漸轉為穩定，周六更是回暖可見陽光，周日受西南風影響，各地則要留意午後雷陣雨。下周二另一道鋒面接近，各地水氣增多，周三鋒面通過，屆時又是全台有雨。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天鋒面逐漸南移，晚間北部地區降雨趨緩，其他地區明天白天也會逐漸減緩，明天下午花東、南部地區及各地山區還是有局部降雨，預計入夜轉為穩定。周六僅恆春半島、台東地區及各山區有零星短暫雨。周日較為悶熱，但南風帶水氣上來，各地都要留意午後雷陣雨。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，下周一、周二西南風水氣上來，中南部不定時有陣雨或雷雨，午後山區也有雷陣雨。周二下一道鋒面接近，中南部仍整天都有降雨，其他地區也有不定時陣雨。周三鋒面通過，全台有雨，西半部要留意局部大雨。周四鋒面南移，降雨就會趨緩。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，今天東北季風影響，早晚偏涼，明天降雨減緩，白天多雲到晴可見陽光，中南部高溫28至30度，北部26至28度，夜間低溫仍僅21至22度。周六預計各地可回到30度以上，下周一、周二西南風較明顯，東南部有焚風發生機率。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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