今全台有雨入夜趨緩　端午連假首日2地仍濕答答

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面影響，各地都有明顯雨勢及降溫，西半部要留意局部大雨。明天端午連假首日，中南部地區及花東山區仍有降雨，周六起水氣明顯減少、回溫。下周一開工日又有另一波鋒面接近，南台灣可能有較大雨勢，預計周三影響台灣。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天清晨有較強對流在南台灣，降雨明顯，目前已趨緩，白天降雨主要在西半部，有局部大雨，且山區雨勢較強，截至目前北部地區及中部山區日累積雨量達100毫米，高雄小港、屏東萬丹及潮州時雨量也有30至40毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱美霖指出，今天鋒面影響，降雨明顯，北部、東北部降雨時間長，山區也有顯著降雨，晚間鋒面南移到巴士海峽，雨勢由北往東南趨緩，中南部、東部及東南部還是有部分降雨，澎湖、金門及馬祖也有陣雨或雷雨。

她表示，明天端午連假首日，降雨趨緩，鋒面雲帶還是在巴士海峽，中南部地區及花東山區仍要留意降雨。周六東北風減弱，東部、南部有局部短暫雨，花東及恆春半島偶有降雨，其他山區為午後雷陣雨。周日華南有下一波鋒面建立，西南風增強，午後雷雨範圍擴大，各地都要留意，南部及花東也偶有降雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

她指出，下周一另一波鋒面接近，南台灣可能有較大雨勢，中南部、東部及其他山區雨勢明顯，北部、東部背風沉降影響，有顯著高溫。周三鋒面影響，各地天氣又會轉為不穩定，西半部、東北部及東部降雨明顯。

溫度方面，朱美霖表示，今、明天東北季風影響，北部及東北部較涼，今晚到明晨及周六清晨北部、東北部低溫19至20度，其他地區21至22度。周六白天起逐步回溫，南部近山區有36度高溫，下周一、周二西南風影響，北部、東北部也有局部36度高溫，東南部則有焚風機率。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）