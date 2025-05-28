鋒面入夜報到「明掃全台雨勢最猛」　端午連假迎好天氣

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面逐漸接近，天氣轉為不穩定，午後熱力作用影響，各地有雷陣雨，入夜起有短延時強降雨。明天清晨到白天雨勢最劇烈，各地都有局部大雨，西半部恐有局部豪雨。端午連假期間鋒面遠離，天氣穩定，首日僅南部、花東地區及各山區有降雨，後2天僅需留意山區雷陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員趙竑指出，今天鋒面雲系不斷接近，台灣附近雲量偏多，僅中南部偶有透光，各地有零星陣雨，東半部要留意陣雨，午後熱力作用個也有雷陣雨，晚間鋒面移動到台灣北部海面，明晚就南壓到南部至巴士海峽，降雨趨緩。周五遠離台灣，緊接東北季風影響。端午連假整體為東風至南風環境，下周一又有鋒面在華中至華南建立，天氣再轉為不穩定。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，今天白天各地為零星陣雨，午後山區及宜花地區有局部大雨，晚間到明晨鋒面影響，西半部開始有局部陣雨、雷雨，大雨或短延時強降雨。明天白天各地都有局部大雨，西半部恐有局部豪雨；其中，山區及北部都是豪雨範圍。周四晚間鋒面南移，水氣由北往南減少，北部轉為多雲，僅南部、東半部有局部短暫陣雨。

他表示，端午連假首日天氣穩定，僅南部、花東地區及各山區有降雨，其他多雲到晴，連假後2日天氣穩定，午後山區及南部有雷陣雨。下周一、周二又有鋒面接近，天氣轉為不穩定，中南部整天都有陣雨，其他山區也有午後雷陣雨。

溫度方面，趙竑表示，今天各地溫暖偏熱，明、後天高溫略微下降，北部低溫約20至23度，感受偏涼。周六東北季風減弱，回溫到28至33度。另外，明天西南風強勁，東南部有焚風發生機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）