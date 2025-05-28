最強梅雨鋒面來襲！明「冷舌現蹤」雷雨暴力升級　北中南一線橫掃

▲明天鋒面影響，全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣在明（29日）將迎來今年梅雨季最強一波雨勢，中央氣象署預警指出，受鋒面影響，全台將轉為不穩定天氣，西半部、東北部及東部地區易有陣雨或雷雨，西半部尤須慎防短延時強降雨、局部豪雨甚至雷擊與強陣風。對此，前氣象局長鄭明典分析指出，本次強降雨的關鍵之一在於「冷舌」現象的發展，恐使對流系統更加旺盛，形成大範圍劇烈天氣。

所謂「冷舌」，是指一道在氣象圖上形似舌頭的冷空氣，由低壓發展推動北風南下所形成。鄭明典在Yahoo TV網路天氣節目《天氣多一典》指出，冷舌代表冷暖空氣交會強烈，會促使暖空氣被舉升、產生強對流，進而釋放出巨大的能量，造成激烈的降雨和雷暴。上周六（24日）台灣南部及沿海地區的雷電系統與雨勢，即與冷舌有關。

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▲梅雨鋒面+冷舌周四大舉進攻。（圖／氣象署，下同）

氣象署也透露，周四鋒面進入台灣後，伴隨700百帕高度上的噴流增強，與地形交互作用下，將自西北一路向南掃過台灣本島，帶來全島性的強降雨。雨勢預計從清晨或上午北部開始，逐步向中南部推進，白天至入夜期間為梅雨鋒面影響最劇烈的時段，須特別留意雷擊、積水、土石流及低窪地區淹水等災害風險，一直到入夜後鋒面通過，雨勢才會逐漸緩和。

氣溫方面，受雨勢影響，周四北台灣高溫僅約22至25度，整天濕涼；中部及花蓮地區約26、27度，南部及台東則有29至31度，體感相對較暖。夜間至清晨，中部以北及東部最低溫可達22至23度，南部及台東則為25至27度，提醒民眾注意氣溫變化。

▲未來降雨趨勢。

至於後續天氣，氣象署預測鋒面於周五（30日）南移至巴士海峽，天氣將漸轉穩，端午連假期間整體轉為悶熱天氣，部分地區如南部與東部仍有局部短暫陣雨，午後山區亦不排除雷陣雨發展。周末至下周初，環境風場轉為偏南風與西南風，局部對流仍可能帶來午後雷雨，尤其下周三（6月4日）另一鋒面將再度接近，全台恐再迎新一波降雨。