明雨炸全台「下到發紫」　端午連假逐日轉乾回暖

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今晚鋒面接近，明天全台有雨，西半部更有局部豪雨。端午連假逐日轉乾回溫，周五南部、花東地區及中部山區仍有局部短暫雨，周六及周日水氣更減少，但下周二晚間起又有另一波鋒面影響，再轉為不穩的天氣型態。

中央氣象署預報員張竣堯指出，今晚到明天鋒面影響，各地都有陣雨、雷雨或局部大雨，西半部更有局部豪雨發生，低窪地區要留意積淹水。明天入夜鋒面逐漸南移至巴士海峽，雨勢由北往南趨緩。周五鋒面在巴士海峽，南部、花東地區及中部山區仍有局部短暫雨，其他地區零星雨或多雲。周六水氣更少，僅花東地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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他表示，周日偏南風，南部及花東有局部短暫雨，其他地區多雲，午後中部以北、東北部地區及其他山區有雷陣雨。下周一、周二環境轉西南風，中南部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部雷陣雨。周二晚間又有鋒面接近，天氣轉不穩定，周三鋒面影響，各地都有陣雨，西半部、宜花地區有短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，張竣堯指出，明天受鋒面影響，白天高溫下降，北台灣僅22至25度，中部及花蓮26至27度，南部及台東29至31度。明晚到周六清晨東北季風影響，低溫偏涼，各地僅20至23度。周六白天偏南風，周日至周一逐漸回溫，各地高溫可來到30度。另外，西南風影響，下周一、周二東南部有焚風發生機率。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）