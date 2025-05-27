明天鋒面接近午後變天　周四劇烈雨勢籠罩全台

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天鋒面接近，全台變天，中央氣象署預報員李名翔表示，明天西半部有短暫陣雨或雷雨，東北部及西半部山區為局部大雨。周四鋒面通過，明顯降溫，全台都有陣雨及雷雨或短延時強降雨，西半部更有大雨及局部豪雨。端午連假首日鋒面移動到巴士海峽，雨區南移，周六、周日水氣減少，各地回到多雲到晴天氣。

李名翔指出，明天上午東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部為零星短暫陣雨，清晨中部也有零星雨，下午鋒面接近，西半部有短暫陣雨或雷雨，東北部及西半部山區為局部大雨。周四鋒面通過，各地有陣雨及雷雨或短延時強降雨，西半部有大雨及局部豪雨。

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他表示，周五鋒面移動到巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區有短暫陣雨，其他地區短暫雨轉多雲天氣。周六、周日水氣減少，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雷陣雨。下周一、周二南邊有水氣上來，南部、東半部及東南部有短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有雷陣雨，其中，周二中部山區也有短暫陣雨。

溫度方面，李名翔指出，周四鋒面通過，東北季風增強，周四、周五明顯降溫，北部高溫僅25至26度，低溫19至20度，中部高溫28至30度，南部影響較小。周六東北季風減弱，氣溫回升。另外，周四及下周一、周二西南風影響，東南部有焚風機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）