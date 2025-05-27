印尼13歲少年「跳河撿足球」！鱷魚狠咬拖下水　屍體全是傷

▲少年為了撿球慘遭鱷魚攻擊身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

印尼一名13歲男童和朋友在村莊旁的空地踢足球，沒想到球不慎滾走，於是他追著球跑道河邊，隨後跳進河中撿球，但是下水後就再也沒有浮上來。一旁目擊者隨即看到他已經落入鱷魚的血盆大口中。搜救人員直到當晚才打撈到男童的遺體，只見他臉部朝下、全身多處傷痕，已無生命跡象。

根據《每日郵報》報導，13歲男孩穆罕默德（Muhammad Syahputra Almanda）24日和朋友在村莊內踢球玩耍，為了撿球跑到河邊，卻慘遭鱷魚活生生咬住拖入水中。

警方指出，男童最初請朋友把球丟進水裡，之後再自己跳進河中撿球，但「下水後就沒有再浮上來」。沒多久，目擊者就看到他被鱷魚狠狠咬住，現場還有目擊者拍下影片，只見影片中都是當地居民的驚聲尖叫，畫面怵目驚心。

接獲通報的救援人員趕赴現場時，鱷魚還咬著男孩的遺體，之後才潛入水中消失。搜救團隊隨即出動船隻搜尋，直到當晚9時多，才在水中發現男童的遺體，他的臉部朝下，已經明顯沒有生命跡象，身上多處有嚴重傷痕。

當地警局發言人表示，案發當時男孩和朋友就在河邊遊玩，才會發生這起悲劇。目前男童的遺體已經交由家屬舉行葬禮。

印尼因地處熱帶，氣候濕熱，是全球鱷魚種類最豐富的國家之一，光是河口鱷就在當地大量繁殖。專家指出，由於過度捕撈減少鱷魚的天然食物供應，再加上沿海棲地因人類過度開發喪失，最終導致鱷魚被迫往內陸村莊遷移，才會頻繁發生攻擊人類的事件。

事實上，印尼中蘇拉威西島3月也曾傳出鱷魚攻擊事件。一名51歲男子在塔利斯海灘附近划船時，遭鱷魚猛撲襲擊。鱷魚當場咬住他並猛烈甩動，警方最終開槍射殺鱷魚，才成功找回他的遺體。