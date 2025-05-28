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泰4歲男童「路邊狂抽菸」影片瘋傳！　網紅揭心碎真相

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名男子日前在曼谷知名地標拉瑪八世橋（Rama VIII Bridge）下方，驚見一名年僅4歲的男童獨自玩耍還邊抽菸，畫面曝光後引發社群平台熱議。該名男子將影片上傳臉書，呼籲政府單位儘快介入協助，目前男童已由泰國社會發展與人類安全部接手安置。

這名男子在臉書帳號แฟร้งค์’ เฟิร์ต上分享影片表示，他日前造訪拉瑪八世橋時，看見一名幼童手持香菸、吐出煙霧，還天真地對著鏡頭露出燦爛笑容。

男子坦言，若孩子年紀大一點，他可能不會出手干涉，因為自己童年也曾模仿父母抽菸，如今看到相似場景，內心震撼才決定出面阻止。他一邊勸說男童把香菸交出來，一邊說，「不能再抽了，我要去告訴你爸爸。」

▲▼泰國年僅4歲的男童獨自玩耍還在抽菸。（圖／翻攝自Facebook／แฟร้งค์` เฟิร์ต ）

▲泰國年僅4歲的男童獨自玩耍還邊抽菸。（圖／翻攝自Facebook／แฟร้งค์` เฟิร์ต ）

影片尾聲可見，一對疑似為男童父母的成人出現在鏡頭中，似乎與孩子一同居住在橋下簡陋帳棚，生活環境堪憂。

知名網紅龔塔奇（Guntouch “Gun” Pongpaiboonwet）獲悉此事後也透過社群平台呼籲協助。他透露，是粉絲主動傳影片給他，他隨即派出團隊前往尋人，最終在當地找到男童與其父母。

男童的母親受訪時表示，孩子可能是被附近的青少年慫恿而接觸香菸。她透露丈夫因健康問題與龐大經濟壓力無法工作，家庭開支全靠她一人支撐，最終因繳不出房租，只能舉家搬至橋下居住。日常生活則仰賴慈善團體發放食物與飲用水，偶爾靠釣魚變賣維生。她也強調，孩子目前雖未上學，但已有規劃安排入學事宜。

這對夫妻還有另外兩名年幼子女，暫時交由其他親戚照顧、安置在外地。

目前，該名男童已由泰國社會發展與人類安全部安置於庇護中心，等待父母改善生活條件後再團聚。當局也將進一步評估家庭狀況，確保孩童身心健康與基本權益不受侵害。

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