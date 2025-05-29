型男里長遭爆「組砲兵團」出國嗨！四叉貓一查判決書愣：故事很多

▲新北市新店區大鵬里長喬天鼎。（圖／翻攝自臉書、內政部網站）



記者施怡妏／綜合報導

新北市新店區大鵬里里長喬天鼎遭爆料，與友人到越南、大陸以交流名義，卻是組成「砲兵團」到酒店找女陪侍上空陪酒。對此，喬天鼎向《ETtoday新聞雲》澄清，是前女友要求復合不成挾怨報復，與事實完全不符。不過，網紅「四叉貓」劉宇，在判決書查詢系統輸入「喬天鼎」的名字，發現很多故事。

劉宇在臉書發文，看到喬天鼎的新聞，想說這名字蠻特別的，應該很難撞名，於是到司法判決書系統查詢，結果一看卻發現資料多達21筆，裁判日期從民國101年到民國112年，案由包括詐欺、貪污治罪條例、侵權行為損害賠償、過失傷害等。

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劉宇查完資料後驚呼，「看了一下司法判決書系統，又沒那麼有把握了，該不會這名字是菜市場名吧？如果都是同一人的話感覺故事很多耶」。

有「型男里長」稱號的喬天鼎，除了里長工作外，還會前往中國大陸做兩岸交流活動，而去越南則是與商會朋友私下約去打高爾夫球，晚上休息時就會相約吃飯、喝酒，甚至與球友成立LINE群，為了搞笑才取名為「砲兵團」。

對於週刊所登出的小姐上空陪酒照片，喬天鼎則解釋，並非報導所稱在出國交流去的，而是在台灣與朋友聚餐後到酒店續攤，喝完就各自回家，沒與小姐發生任何關係，就只是一般的喝酒聚會，卻被說成買春、砲兵團，被移花接木說成「出國交流卻跑到酒店花天酒地」，喬天鼎喊冤，「實在有點超過了！」

喬天鼎進一步澄清，本身只想照顧好里上的長輩們，沒有進一步參選其他公職計畫。出國交流期間利用閒暇，晚上大家會去喝一杯，也沒什麼特別，所有花費都是各自分攤，沒有請客或招待，並強調里長事務費都用在里上，出國的費用都是用自己其他事業收入，沒必要把私領域的事情上升至政治層面。