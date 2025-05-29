男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

▲網友猜測照片中的女子是家寧。（圖／翻攝自范成章IG）



記者施怡妏／綜合報導

Andy、家寧分手後撕破臉，Andy指控家寧和男閨蜜過從甚密，對方身份被起底，是網紅范成章。就有網友翻出男閨蜜的IG，2022年6月他曾發布一張海邊合影，照片中女子未露臉，雙手捧著胸部疑似上空，比對家寧當時的美甲造型，猜測照片中的女子就是家寧，對此，范成章回應了。

范成章2022年6月在IG貼出一張性感照，照片中的女子「上空」，僅以右手捧著胸部，腰際綁著一件衣物，露出左大腿，范成章則是親密地靠在一旁。范成章的貼文曖昧寫道，「好喜歡在水裡曬到發紅發懶，慢慢的把酒酒乾了，慢慢的什麼事都不做，再慢慢的把所有夏天慾望都用力的發洩掉」。

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有網友指出，照片中女子的美甲顏色，與家寧2022年5月PO出的照片相似，腰際衣物也高度雷同，家寧與范成章也曾在相近時間點出國，種種巧合引發猜測，直指合影中的女子可能是家寧本人。

對此，范成章澄清，「上空根本不是家寧，是我的另外一個生小孩的好朋友」。

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▲范成章回應 。（圖／翻攝自范成章IG）



事實上，家寧「男閨蜜」范成章因捲入事件，引發高度關注，對此他也做出回應，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心。」此外，范成章也坦言和家寧確實已經漸行漸遠，因為無法被強迫上「心靈成長課程」，所以淡出了對方的生活圈，目前都無聯絡。

▼范成章解釋。（圖／翻攝自家寧、范成章Instagram）

