東北人開店「請別講台語謝謝」遭青鳥出征　他道歉：正在跟家人學

▲一名東北人在嘉義開店，並在店前擺放「請別講台語謝謝」。（圖／翻攝threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名自稱來自大陸東北的男子，近日在嘉義開設炸物店，因聽不懂台語而擔心溝通誤會，在店門前擺設「不好意思，請不要講台語，謝謝」的告示牌，被青鳥PO網後出征。事件經過1天延燒，老闆也發文道歉，「沒有惡意也沒有不尊重當地文化，是因為自己擔心與顧客溝通上造成誤會，所以立了個小牌子，因為語法使用的不恰當，沒想到還是造成大家的誤會，深感歉意」。

一名網友在threads以「蛤？？？嘉義」為題，上傳店門口的告示牌照。告示牌除了價目表之外，還寫著「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」該文吸引3600多人按讚留言，原PO也在文內留言「請大家趕快幫忙連署補件，罷免親共立委唷！ 我們在跟時間賽跑」。

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網友看完紛紛留言，「到人家的地盤賺當地人的錢。學當地語言是基本的吧」、「聽不懂的話應該要說『不好意思，老闆只聽得懂XX語，麻煩點餐時配合。』之類的才對吧？怎麼會是說客人不能講XX語⋯這就是沒禮貌啊」、「不會就去學，中國巨嬰」、「超沒禮貌，直接要求別人不能講，怎麼不是他來台灣後該先學在地語言」。

也有人說，「聽不懂很正常吧，阿不然你去大陸擺攤，你會學當地方言嗎」、「麻煩去花東做生意的都要會原住民語，而且還要分太魯閣族、阿美族賽德克族麻煩都要會」、「一堆人的反應也太可笑了吧？台灣已經變成這種完全無法包容的國家了嗎」、「可是他沒用簡字耶，就像有人用客家話點餐也不是人人聽得懂，給彼此一點尊重」、「台灣人都不一定都會台語了」。

對此，店家26日在threads發文表示，他剛到台灣生活不久，也於近期創業，因擔心自己是東北人，說話會有差異，加上聽不懂閩南語、台語，才會放出立牌，「台語，沒有惡意也沒有不尊重當地文化，是因為自己擔心與顧客溝通上造成誤會」。

老闆表示，他因語法使用的不恰當而造成誤解，對此深感歉意，希望大家多多包涵，「閩南語，台語還在努力的跟家人們學習中。讓大家這麽激烈的討論，實在很對不起，牌子馬上會去更改，會用更可愛帶有善意的表達！也感謝各位對我們的支持及指教」。