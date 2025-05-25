選手闖紅燈被狂按喇叭還挨罵！議員怒揭世壯運亂象「丟臉到世界」

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2025世界壯年運動會（世壯運）在台北登場，卻因定向越野賽事在台北市信義區引發交通亂象，引發爭議。台北市議員許淑華今（25日）指出，有參賽選手在不熟悉的路段闖紅燈，不僅被狂按喇叭，甚至還被民眾飆罵「闖紅燈喔！」讓她怒批北市府籌備不周，忽視比賽特性與市民的交通安全需求，「讓台灣在全世界面前丟臉！」對此，執委會也回應了。

許淑華在臉書發文說明，定向越野是一項起源於瑞典、已有百年歷史的運動，廣泛流行於歐美學校體育課程，選手需依靠地圖與指北針，在不熟悉的地區進行路線規劃，考驗方向感與空間感。然而，台灣民眾對此運動普遍陌生，市府選擇在人口密集的信義區舉辦比賽，卻未提前與市民充分溝通，導致當天多數民眾不知比賽正在進行，選手與市民在人車鼎沸的街頭混雜，增加交通風險。

▲世壯運選手闖紅燈被罵翻。（圖／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua）

許淑華進一步質疑，市府未充分考慮亞洲城市高人流與車流的特性，也未確保外國選手能理解台灣交通號誌，比賽現場缺乏明確引導標示，導致市民無法辨識選手身份，選手也在缺乏指引下被置於危險的車流中。此外，她提到世壯運開幕前的遊行路線測試已因倉促公告與缺乏交通維護計畫，導致逸仙路與松高路通勤大亂，顯示市府一再忽視問題。

許淑華強調，若賽事影響市民生活空間，市府有義務提前宣導並完善配套措施，然而市長蔣萬安未採納先前質詢建議，一再犯錯讓台灣在國際舞台丟臉，呼籲市府正視問題，妥善平衡賽事與市民權益。

對此，世壯運執委會回應，定向越野賽事規則已於技術手冊中明確載明，並在主要交通節點設置裁判監控路況，繁忙時會阻擋選手穿越馬路，確保安全後再放行。針對闖紅燈事件，執委會強調已提醒選手遵守交通規則，並承諾加強現場管理。北市警局也表示，無論比賽與否，行人均應依號誌通行，警方將加強交通安全宣導與執法。