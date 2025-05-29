追加預算解補助款問題　行政院喊話縣市發揮影響力讓立委支持

▲行政院發言人李慧芝主持行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，引發各縣市跳腳。台南市副市長葉澤山今（29日）在院會建請政院以追加預算方式解決補助款問題，院長卓榮泰喊話，若立委能支持行政院針對636億提出的追加預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇等各項重要預算問題，或許可以迎刃而解。發言人李慧芝說，院長在會中也強調，盼各縣市發揮影響力，讓地方立委都可以支持。

發言人李慧芝說明，追加預算是因為台南市代表提出臨時動議，一般性補助款的刪減會讓地方政府難以負擔，因此建議可以使用追加預算方式辦理。院長也表示，若要追加預算須要立委支持，因此須要縣市政府發揮影響力讓委員支持，才能解決目前中央跟地方都遇到的難題。

李慧芝表示，對於地方表達困難的部分，主計總處都有搜集相關意見，當時也參考地方都有歲計賸餘共708億，但是有些地方政府財政還是相對比較困難一點。今天提到這題時，院長有說，當初行政院窒礙難行時也提出覆議但被否決，因此若行政院要提出追加預算的話，須要地方縣市發揮影響力讓地方立委支持，才有辦法通過追加預算，解決中央跟地方共同面對的難題。

針對台北市政府今下午要到行政院提出訴願，李慧芝表示尊重。她強調，今年立法院刪除行政院總預算2076億，行政院在過程中總共被刪除1439億，要額外被刪636億且要行政院自行調節刪除，非常困難，尤其國防外交與一些民生政策都無法再受到影響，因此只能刪除一般性補助款。

李慧芝強調，一般性補助款主要刪除的是地方增裕財源中佔了500多億元，而地方歲計賸餘總共來到708億，「在地方有充足財源狀況下，希望地方可以一起共體時艱」。

李慧芝說，有部分地方強調財政有困難，因此今天台南市代表提出是否可用追加預算方式協助，院長也認為如果地方各縣市都能發揮影響力，讓地方的立委都可以支持的話，行政院提出的追加預算才有辦法在立法院通過，否則就會像覆議一樣被否決，這樣中央地方的困難依然無法解決。