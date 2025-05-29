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端午連假國道0至5時暫停收費　分流上路好行不塞車

▲▼國道一號,國一,中山高速公路,台北市,交通疏運。（圖／ETtoday資料照）

▲端午連假將至，交通部調整國道收費機制鼓勵車輛分流避免塞車。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

端午節3天連假將在明天開始，交通部表示，各項交通疏運措施將在今（29日）正式啟動，30日起國道連3天0到5時暫停收費，高鐵將增開132班次、台鐵增開115班次；國道客運推出90條路線享平日優惠或原票價6折優惠；本島離島9條海運航線開行989航次；小三通4條航線開行180航次；國內空運航線提供1386架次。交通部強調，會以民眾安全為優先，讓民眾能平安順利返鄉出遊。

交通部今天在行政院會報告端午節連假交通疏運計畫。院長卓榮泰表示，在端午節前幾天，天候較不穩定，請交通部督導各疏運單位，關注天候狀況，交通部氣象署即時提供訊息，讓國人可掌握天候狀況，有即時因應時間。倘因天候因素導致交通阻斷或壅塞，請各部會積極配合，互相聯防，並即時透過多元管道宣導，協助民眾提前瞭解因應。

卓榮泰指出，關於東部及離島交通，無論是鐵公路或海況交通，務必保持順暢及安全，這是第一要務，所有備援計畫也務必適時啟動。另外，對於易塞車國道路段、過往肇事紀錄較多的省道路段，以及各隧道的交通順暢及安全通行，也請各相關單位做好事前規劃，讓國人能通行便利與安全。

交通部指出，本次端午節連假，各疏運單位已做好相關疏運規劃，高鐵增開132班次，台鐵增開115班次，國道客運日均開行7098班次，並推出90條國道路線享平日優惠或原票價6折優惠及提供轉乘優惠、東部加碼享租車或同行優惠；本島離島9條海運航線也規劃開行989航次，小三通4條航線也規劃180航次。

在國內空運航線則提供1386架次、11萬4901座位，其中離島管制航線計1200架次、10萬6091座位，將再視實際狀況機動加班；另各交通疏運單位已運用AI技術預測交通量及尖峰時段，規劃配置運能，並就各風險點擬定相關對策。

連假前受鋒面影響，期間天氣較不穩定，易有短延時豪大雨，山區土石可能有落石坍方情形，交通部及所屬單位已針對鐵公路沿線及邊坡加強巡檢，如有危及交通安全應即採取必要因應措施，並立刻透過1968APP、警廣與相關媒體等充分揭露訊息讓民眾瞭解，以安撫現場民眾情緒，並在確保人員機具安全條件下，再執行搶通作業，同時也請警察單位協助做好周遭道路交通管制，以維護民眾交通安全為優先。

交通部建議民眾可多加利用各項大眾運輸工具，除節省交通時間外，同時享有多種優惠，既省荷包又節能減碳。民眾如仍有自行開車需要，務必不要酒後開車、不要無照駕駛、注意行車安全，並多加利用1968APP查詢路況資訊，避開尖峰路段、時段，以減少塞車之苦。

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