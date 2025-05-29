川普越權白宮上訴！可能由最高法院做出關鍵裁決　各國談判混亂

▲對於國際貿易法院的裁定，川普政府已表示上訴。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國際貿易法院28日封殺總統川普祭出的對等關稅措施，裁定川普越權。川普政府已針對此裁決提出上訴，此案最終可能送交美國最高法院裁決定奪。

華盛頓郵報、紐約時報等報導，川普宣稱美國自1975年以來每年都存在商品貿易逆差，這也是他宣布全面徵收關稅的緊急情況，但在這之前，美國史上從來沒有總統試圖援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）來對其他國家徵收關稅，且這套法案適用於貿易禁運和制裁，從未提及關稅一詞。

在28日這天，國際貿易法庭裁定，川普關稅超出緊急狀態法賦予總統的任何權力；換句話說，川普無權引用IEEPA對全球課徵對等關稅。現階段並不清楚關稅徵收會在何時以及如何停止，但已知這給行政部門最多10天的時間完成停止關稅徵收的行政程序。針對這項裁決，司法部向法院表示計劃提起上訴。

這項裁決源自兩起訴訟，一個由美國13州提出，宣稱川普關稅並不合法，且對經濟造成毀滅性打擊，另一個由自由司法中心（Liberty Justice Center）代表5間美國小型企業提出。在美國各地小型企業透過法律途徑採取行動的同時，蘋果等跨國企業則是透過私下會面與電話聯繫向白宮尋求協助。

國際貿易法院主要負責審理涉及國際貿易與海關法的糾紛，其判決可上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，最終可上訴至最高法院。依據聯邦巡迴法院的裁決，最高法院可能必須要在數周內決定是否恢復川普關稅。

MarketWatch指出，國際貿易法院這項裁決將使美國與眾多貿易夥伴之間的貿易談判陷入混亂。Jefferies策略師Aniket Shah指出，「中國、日本、歐盟、印度和英國將如何應對這則消息？我們認為，雙邊談判停滯的其中一個原因，就是美國貿易夥伴可能已經預料到這個結果」，目前不清楚他們是否會把貿易談判視為應由法院解決的議題，還是會重新與華府針對貿易政策展開接觸。