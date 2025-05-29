　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「端午」開運十招一次看！這樣自製午時水效果最佳

「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」。（圖／楊登嵙）

▲「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」。（圖／楊登嵙）

圖文／CTWANT／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙

農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，至陽至剛的日子，當天的午時更是招好運、去霉運的最佳時刻。「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛。

作者多年前所接取的「午時水」，存放於陰涼之處，很神奇的是至今仍沒長青苔，若一般的水早已變質甚至長青苔。命理老師或法師畫符咒的墨水以硃砂加此「午時水」，趨吉避凶的效用會更好！

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下是五月初五端午節開運法：

一、讓陽光照進屋：建議大家不妨趁「端午節」這天打掃家裡，中午11點至13點將門窗全部打開，讓陽光能夠照射進屋內，使陽光的陽氣，去除家裡的霉氣、穢氣，可以讓房子轉運，尤其是運勢或健康正處於非常不好的家裡。

二、「午時水」淨屋：「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

三、「午時水」淨身：「端午節」當天中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

四、「午時水」泡澡：「端午節」當天中午11點至13點一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水。），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。

五、吸收陽氣：端午節為陽氣最旺的一天，經常感覺運勢差或時運低迷的人，可以在端午節當天早晨7點到12點之間，去曬曬太陽，順便適度運動，增加自己身上的陽氣、生氣，給自己的運勢增加一些陽剛能量。

六、吃粽子旺文昌：在春秋時期就出現了粽子，粽子摻紅棗的叫棗粽，棗粽諧音為“早中”，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元，旺文昌，金榜題名。

七、立雞蛋求好運：在端午節午時（11點至13點之間）嘗試豎雞蛋，若能在正午時將雞蛋豎立起來，表示會有好運一整年。在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）立蛋，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可；開店舖的老闆，可選在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績愈來愈好。

八、招桃花：端午節正午之時噴適量花香的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。

九、招貴人：端午節正午之時在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。

十、發財水：端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）

延伸閱讀
化身暗網毒梟爽賺30億！台大高材生「父親竟是航太專家」背景遭起底
「型男里長」組砲兵團爽玩越南自豪：我一天三砲　喬天鼎回應了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／被爆啦啦隊墮胎當小三　球團發聲
剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷北市紀錄全無
中山美穗巨額遺產「21歲兒放棄繼承」　大筆財富將給她
快訊／郭哲敏一審判刑11年8月
過期2年！1萬多片豬排流入市面　已吞下肚
女騎士莫名挨撞…噴進騎樓慘死！恐怖瞬間曝
劉畊宏遭爆欠股市大亨700萬挨告　工作室發3聲明澄清
新冠快篩惡夢又來！邱泰源道歉喊鋪貨三大超商　真相直接打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他抓包家寧「自爆拗Andy錢」　網怒見關鍵人：真的沒毛病

端節連車潮來襲！花蓮新城警路口疏導　行車攻略一次看

莒光號誤點竟因「接班司機員不會開E500型」　台鐵緊急派員換班

新冠快篩惡夢又來！邱泰源道歉喊鋪貨三大超商　真相直接打臉

「端午」開運十招一次看！這樣自製午時水效果最佳

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

他抓包家寧「自爆拗Andy錢」　網怒見關鍵人：真的沒毛病

端節連車潮來襲！花蓮新城警路口疏導　行車攻略一次看

莒光號誤點竟因「接班司機員不會開E500型」　台鐵緊急派員換班

新冠快篩惡夢又來！邱泰源道歉喊鋪貨三大超商　真相直接打臉

「端午」開運十招一次看！這樣自製午時水效果最佳

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

快訊／京華城案重大發展　法官6／5開庭勘驗柯文哲隨身碟

YOASOBI動畫神曲MV播放量破6億　排名日歌曲第三緊逼「打上花火」

41.65萬股民注意！00713配1.1元刷5季新低　6／20除息

新冠延燒本周就醫恐達6萬人！疫情強碰端午連假　羅一鈞提3招防範

張斯綱才告發監察院隔日遭約談　國民黨斥檢調成執政黨打手

啦啦隊墮胎當小三！樂天5女孩受牽連　球團發聲「籲外界尊重隱私」

男喝茫跌倒險死！雕像「插入眼窩直穿鼻竇」　醫：差點擊中腦部

新加坡市中心自由行首選酒店！去年開幕　地鐵站步行3分鐘就到

「夜王」秘密送鞋計畫！　盧峻翔奪冠親送全隊代言品牌球鞋

《還珠格格》翻拍短劇！女明星「穿書變宮女」修崩壞劇情…女主是她

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

生活熱門新聞

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

台大學霸打造毒品電商帝國！她揭1細節：PChome哭了

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

訂位報「周公的周」店員聽不懂！副教授改口秒成功

UNIQLO「暗黑禁忌」顧客超容易犯！

快訊／今全台變天！　18縣市大雨特報

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

快訊／Andy反擊了！遭家寧指控駁斥「漏洞百出」　喊話張媽：法院見

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面