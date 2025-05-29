「端午」開運十招一次看！這樣自製午時水效果最佳

▲「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」。（圖／楊登嵙）

圖文／CTWANT／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙

農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，至陽至剛的日子，當天的午時更是招好運、去霉運的最佳時刻。「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛。

作者多年前所接取的「午時水」，存放於陰涼之處，很神奇的是至今仍沒長青苔，若一般的水早已變質甚至長青苔。命理老師或法師畫符咒的墨水以硃砂加此「午時水」，趨吉避凶的效用會更好！

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以下是五月初五端午節開運法：

一、讓陽光照進屋：建議大家不妨趁「端午節」這天打掃家裡，中午11點至13點將門窗全部打開，讓陽光能夠照射進屋內，使陽光的陽氣，去除家裡的霉氣、穢氣，可以讓房子轉運，尤其是運勢或健康正處於非常不好的家裡。

二、「午時水」淨屋：「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

三、「午時水」淨身：「端午節」當天中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

四、「午時水」泡澡：「端午節」當天中午11點至13點一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水。），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。

五、吸收陽氣：端午節為陽氣最旺的一天，經常感覺運勢差或時運低迷的人，可以在端午節當天早晨7點到12點之間，去曬曬太陽，順便適度運動，增加自己身上的陽氣、生氣，給自己的運勢增加一些陽剛能量。

六、吃粽子旺文昌：在春秋時期就出現了粽子，粽子摻紅棗的叫棗粽，棗粽諧音為“早中”，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元，旺文昌，金榜題名。

七、立雞蛋求好運：在端午節午時（11點至13點之間）嘗試豎雞蛋，若能在正午時將雞蛋豎立起來，表示會有好運一整年。在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）立蛋，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可；開店舖的老闆，可選在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績愈來愈好。

八、招桃花：端午節正午之時噴適量花香的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。

九、招貴人：端午節正午之時在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。

十、發財水：端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）

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