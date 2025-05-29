深夜亂倒建築廢棄物！豐濱海邊摸黑缷貨　2花蓮男當場被逮

▲▼海巡人員黑夜埋伏，成功逮獲2名違法棄置廢棄物男子。（圖／海巡第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮偏鄉岸際又被倒亂廢棄物！豐濱鄉一處空地日前遭亂倒事業廢棄物，海巡人員於夜間巡邏時，發現貨車行跡可疑，便埋伏查看，成功查獲非法棄置行為，緝獲2名嫌疑犯及證物一批，將現行犯司機移送法辦。

海巡人員日前於岸際巡邏時，眼尖發現有1輛砂石車於夜間反覆出入豐濱鄉港口村一處空地，隨即成立專案小組埋伏於暗處查察，並追查到附近一處可疑房屋裝修工程，發現貨車正在空地「卸貨」，海巡人員到場攔查李姓雇主及林姓司機，林姓司機等坦承因貪圖方便而隨意棄置房屋廢棄物。

▲現場查獲遭棄置的紅磚、碎石及水泥塊等廢棄物。

海巡人員立即通知港口派出所及花蓮縣環保局前來稽查，發現現場堆置紅磚、碎石及水泥塊等營業混和廢棄物，由於該貨車未領有廢棄物清除許可文件，海巡人員依違反廢棄物清理法將現行犯移送花蓮地檢署偵辦。

▲2名男子被依違反廢棄物清理法現行犯移送花蓮地檢署偵辦。

東部分署第一二岸巡隊表示，隨意傾倒廢棄物將嚴重破壞東部海岸景觀及造成污染，呼籲民眾如於岸際發現不法情事，可隨時撥打「118海巡署服務專線」，將立即前往協助處理。

