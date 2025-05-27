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男出海釣魚受困蚵道！深陷泥灘「人車險滅頂」　驚險畫面曝

▲鄭姓阿北困蚵道消防緊急下海搶救。（圖／消防局提供）

▲鄭姓阿北困蚵道消防緊急下海搶救。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1名80歲鄭姓老先生，今(27日)上午前往芳苑出海口釣魚，開車從蚵道返回岸上時，因不明原因偏離道路，導致車輛陷入泥灘動彈不得，當時正值漲潮時段，恐會有生命危險，消防局接獲海巡通報，立即調派芳苑等4個分隊前往支援，火速將人救上岸，阿北呈現失溫現象，所幸意識清楚，送醫治療。

彰化縣消防局今日上午9時02分，接獲海巡署王功安檢所通報，在芳苑鄉漁港路968號附近蚵道，一名釣客連人帶車受困潮間帶。需要緊急救援，火速調派芳苑、漢寶、二林及鹿港4個分隊前往支援，出動3輛消防車、2艘船艇、1輛救護車及1輛後勤車，總計10名消防人員投入搶救。

▲鄭姓阿北困蚵道消防緊急下海搶救。（圖／消防局提供）

▲鄭姓阿北困蚵道消防緊急下海將人救回。（圖／消防局提供）

據了解，鄭姓阿北當時駕車從蚵道返回岸上時，因不明原因偏離道路，導致車輛陷入泥灘動彈不得，當時正值漲潮時段，水位持續上升，情況相當危急。

芳苑分隊獲報後立即啟動救援機制，芳苑分隊小隊長林辰翰現場指揮，救援團隊於9時21分抵達現場，並在9時30分成功將船艇下水，僅花3分鐘就接觸到受困者，最終在9時36分順利將人救上岸，成功在滿潮前（10時35分）完成救援任務。

阿北泡在逐漸上漲的海水中，出現失溫症狀，但意識仍然清醒，經救護人員初步處置後，立即送往醫院治療。消防局特別呼籲，民眾進行海邊活動時務必留意潮汐時間，避免在漲潮時段前往潮間帶，以免發生類似意外。

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