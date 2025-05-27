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白河水庫水源區違法整地？　環團：解列後竟擴大開挖請速查速罰

▲白河水庫上游水源區驚見大規模整地，環團憂廢棄物掩埋恐加劇淤積污染。（記者林東良翻攝，下同）

▲白河水庫上游水源區驚見大規模整地，環團憂廢棄物掩埋恐加劇淤積污染。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

白河水庫水源區爆發違法整地疑雲！環團27日再度召開記者會，指出台南市白河區關子嶺段89-45地號，原列入水質水量保護區監管案件，市府於今年3月初水利署會議中竟主張解除列管，豈料數日後該地即大規模開挖整地，現場更疑似傾倒廢棄物闢建停車場，嚴重威脅水庫集水區環境。

▲白河水庫上游水源區驚見大規模整地，環團憂廢棄物掩埋恐加劇淤積污染。（記者林東良翻攝，下同）

環團與立委陳昭姿要求市府立即說明是否已依法開罰，並強調如三個月內未改善應連續裁罰，勿再縱容環境惡行。

環團指出，早在2024去年3月即接獲民眾檢舉，白河水庫水源區內出現大面積違法砍樹與整地行為，估計開發面積達數萬平方公尺，其中89-45地號違規開發面積約4000平方公尺，卻僅以45平方公尺名義申請簡易水保計畫設定農業資材室，與實際狀況嚴重不符，疑有規避審查之虞。

▲白河水庫上游水源區驚見大規模整地，環團憂廢棄物掩埋恐加劇淤積污染。（記者林東良翻攝，下同）

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，該處山區甚至已架設台電高壓電纜，並無農牧活動痕跡，明顯有非農業使用之嫌。更令人震驚的是，3月初台南市政府竟於水利署巡查會議中主張解除列管，但僅過數日，該地立即展開新一輪大面積整地作業，質疑是否有「事前協調」疑雲。

▲白河水庫上游水源區驚見大規模整地，環團憂廢棄物掩埋恐加劇淤積污染。（記者林東良翻攝，下同）

台南市水利局對此回應，已於2025年5月中針對該案依《水土保持法》開罰；惟環團認為，罰則是否足以嚇阻、是否有進一步要求限期復原，仍待市府進一步說明與行動。

除了89-45地號，環團也點名白河區35-111地號等地，位於紅葉公園周邊景觀林地，近期竟挖除山壁、填埋疑似建築廢棄物闢建停車場，已涉及《水利法》《廢棄物清理法》違規情事，要求環保局、水利局依法究辦，並進行環境復原。

▲白河水庫上游水源區驚見大規模整地，環團憂廢棄物掩埋恐加劇淤積污染。（記者林東良翻攝，下同）

陳椒華痛批，白河水庫為台南重要水源區，當前氣候極端、集水區泥沙問題已趨嚴峻，若市府持續失職，不僅污染水質，更恐加劇水庫壽命損耗。她疾呼，應立即啟動全面稽查機制，必要時由檢調介入調查是否有公務人員涉包庇不法，還給民眾一個乾淨、負責的政府。

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