快訊／街頭暴揍陳沂打手落跑了　檢發布通緝「藏鏡人」仍是謎

▲黑衣男子黃國翔當街踹打陳沂，涉嫌傷害罪遭檢察官通緝。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅陳沂去年初在住處附近遭人伏襲報打，導致耳部撕裂濺血，檢警調閱監視器，循線找到行兇的黃國翔到案，是受人指使而搭同夥周暐承的車子前往現場埋伏守候，但黃國翔被依傷害罪嫌交保後人間蒸發，台北地檢署26日依共同傷害罪起訴開車的周暐承，另對黃國翔發布通緝。

起訴指出，黃國翔與周暐承在2024年2月5日凌晨3點多，就前往陳沂的住處查看現場情形後離開，上午9點半左右，2人從文山區出發到現場埋伏，守候期間，2人到附近的八德路便利商店消費，黃國翔也再次步行確認陳沂住處門牌，並與周暐承一起開著車子在附近繞圈徘徊。

下午4點左右，陳沂剛走出住處沒多久，身穿黑衣的黃國翔貼近挨身，陳沂雖有察覺並閃避，但黃國翔仍一路尾隨並上前持iPhone朝陳沂頭部攻擊，接著使出手腳功夫，對陳沂又踹又打。

松山分局警方獲報後到場，以現行犯身分逮捕黃國翔，黃男起初辯解，因為喝了酒，剛巧在路上看到陳沂，想起先前網路上認識的女友，已經發展到「網公網婆」的階段卻沒有下文，所以一時失控動手，檢警調閱監視器回溯查出2人行兇經過，懷疑幕後仍有藏鏡人在逃。