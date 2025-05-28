快訊／屏東議員郭再添落跑！境管妻王曉燕傳行蹤不明　檢方說話了

▲屏東縣議員郭再添遭通緝。（圖／翻攝高檢署通緝查詢系統、郭再添臉書）

地方中心／屏東報導

屏東縣議員郭再添違反銀行法被判4年定讞，檢方通知他23日報到服刑未果；調閱檢視相關跡證，發現他19日還有到議會簽到，研判他人還有可能在國內；至於他的太太王曉燕外傳行蹤成謎，屏東地檢署表示，王女及郭再添涉及反滲透法部分，法院因案件還在審理，於4月10日裁定延長出境、出海8個月，由於她案件還在審理中，法律上不存在「行蹤不明」問題。

屏東縣議員郭再添從事地下匯兌，被判刑4年，最高法院於14日判決定讞，屏東地檢署於19日收到法院判決書正本，20日發出入監通知書通知他報到執行，卻發現他失去行蹤，並在23日發佈通緝。

檢方事後追查他可能行蹤，發現郭再添曾於19日到縣議會簽到，也就是檢方收到法院判決書正本的同一天，研判他當時還在國內；20日起找不到，可能聞訊藏匿，是否可能在短期間內安排潛逃出境，檢警調等單位人員全力追緝中。

而郭再添與太太王曉燕又涉及2022年涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，被屏東地檢署依依違反藥事法、反滲透法及公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴，法院還在審理中，且於4月10日第2次裁定限制出境、出海8個月。

屏東地檢署指出，目前因為僅有郭再添案件判決確定，地檢署可以對郭再添啟動防逃，王曉燕部分，案件尚在審理中尚未確定，尊重法院的強制處分判斷，尚未對王曉燕部分進行控管，因此王女不存在行蹤不明問題。