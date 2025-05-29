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賴清德視導海巡　力挺強化科技、資安防護、添購新船

▲▼總統賴清德29日勗勉海巡署第二巡防區指揮部。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德29日勗勉海巡署第二巡防區指揮部。（圖／總統府提供，下同）

政治中心／台北報導

總統賴清德29日赴基隆勗勉海巡第二巡防區指揮部時表示，他非常支持海委會主委管碧玲所提出的強化海巡工作績效作為，強化科技實力、加強資安防護，持續投資海巡、添購新船、增加國土韌性。

賴清德表示，端午佳節前夕，很高興今天來到基隆，與第二海巡區弟兄姊妹共聚一堂，慰勞大家辛苦，也肯定所有全體海巡弟兄傑出表現，另外代表國人特別祝福大家端午佳節快樂。

賴清德指出，海巡工作非常廣非常辛苦，一如海委會主委管碧玲所言，包括要護漁，要查緝走私毒品犯罪等海上治安工作，同時還要肩負起海洋保育、海洋事務等，可以說兼顧著國家安全志工與治安、社會安定工作，以及人民生命財產的平安，意義重大。

「希望所有海巡弟兄可以以身為海巡一分子感到光榮，因為這個工作的確是意義重大」。賴清德說，他知道大家的辛苦，特別是第二海巡管轄範圍很廣。他說，自己在萬里出生長大，對這個附近多少有點了解，工作範圍從富貴角到三貂角133公里，近海到岸邊事務都是大家工作的範圍，辛苦可見一斑。

賴清德表示，面對未來日益嚴峻挑戰，不管五月以後進入台灣颱風季，大家會更忙碌，或面對中國灰色地帶侵擾日益頻繁，大家工作負擔越來越重，他非常支持管碧玲提出來，強化海巡弟兄工作績效的作為。

賴清德說，第一，強化科技實力。從富貴角到三貂角的漫長海岸，現有的雷達、監視器等科技工具，必然會有死角。不管是他本人或是行政院卓榮泰院長都大力支持管碧玲主委的科技強化工作，特別是紅外線熱顯像系統等各項監偵裝備，也跟管碧玲主委和幹部特別提到要導入人工智慧，助於判讀，提升我們工作效能。

賴清德指出，第二，要加強資安防護，面對灰色地帶侵擾不斷，政府除了持續投資海巡、添購新船、增加國土韌性，他也要提醒各位海巡同仁，關鍵設施和資安防護的重要性。他說，大家所要求的這些設備，或是強化工作所需的種種建置工作，院長卓榮泰也在這次特別預算納入海巡需求。

賴清德說，要特別感謝所有敬業的海巡同仁，都把海巡當作第二個家，也將畢生心血奉獻於此。大家所熟悉的業務和日常，可能對有心人來說相當寶貴。他強調，特別提醒大家，我們每天看習慣了，認為這就是平常，但對於有心人士來說，各位每日所見的日常平凡的工作內涵就是有心人士珍貴的情資；所以，請大家務必提高警覺，不受威脅利誘，才可以防範未然。
 
賴清德說，很高興看到大家的設備，第二巡防區在資安防護上的進步發展。未來，政府會持續投入資源，強化單位、以及各關鍵基礎設施的韌性。
 
最後，賴清德說，無論端午節有沒有排休，有排休利用難得假期跟家人相處，團圓在一起，如果沒有排休必須上班，不要忘了打個電話給家人，讓家人放心。

▲▼總統賴清德29日勗勉海巡署第二巡防區指揮部。（圖／總統府提供）

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