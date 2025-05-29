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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許銘春後悔參與市長初選　許宇甄批：不知反省毫無羞恥心

▲▼前勞動部長許銘春。（圖／記者杜冠霖攝）

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者杜冠霖攝）

記者崔至雲／台北報導

前勞動部長許銘春去年遭爆涉嫌挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，遭控涉貪污。民進黨廉政會28日邀請許銘春說明，事後據轉述，許會中有喊冤，認為自己最不該參加初選，才會被攻擊。對此，國民黨立委許宇甄批，許銘春公器私用、濫權無恥，面對質疑時顛倒是非、混淆視聽，將自己違法濫權的事實硬拗成「黨內初選遭攻擊」，不知反省、毫無羞恥心，如此荒謬言行令人瞠目。

許宇甄指出，就業安定基金是「為穩定就業、促進勞動力發展、提升就業服務品質」所設。基金用途包括推動就業服務措施、補助就業促進方案、辦理職業訓練等。許銘春將該基金用於舉辦個人演唱會、拍攝專業沙龍照，顯然已違反基金設立宗旨。

許宇甄表示，面對外界質疑，許銘春非但不知自省，還拋出「因參加高雄市長初選遭攻擊」的驚人言論，試圖把違法濫權包裝成政治鬥爭，簡直是欲蓋彌彰、自曝其短。參選是個人選擇，濫用公款卻是違法事實，豈能一筆帶過？一個當過中央部會首長的人，竟連最基本的廉政觀念都蕩然無存，還想倒打一耙，令人痛心。

「監察院至今對此案毫無動作，不禁令人質疑，是選擇性失明？還是刻意裝睡？難道監委的職責，只剩下搭公務車買便當、看牙醫、機場接送？難道只敢拍蒼蠅、不敢打老虎？」許宇甄嗆，監當一個部長敢明目張膽挪用國家資源，而監察院與檢調卻毫無作為，這不只是執政黨的恥辱，更是司法與監察制度的淪陷。

許宇甄提醒，辦理這類活動的契約對象，以及執行過程，存有圖利特定廠商、違反政府採購法規定之行為，也已構成圖利罪，甚至可能涉及利用職務詐取財物罪，為最重可處無期徒刑之重罪。檢調機關絕不可輕忽此案，應主動偵辦，釐清權責歸屬與資金流向。

許宇甄痛批，民進黨過去總以高舉改革、清廉自居，如今面對前部長公然違法濫權，不但護短掩飾，還任其甩鍋黨內初選政治鬥爭，這是什麼樣的政黨文化？難道只要披著民進黨的外衣，就可以毫無懼色地亂花人民的錢？

許宇甄認為，政治人物應當有擔當、有廉恥，位高則權重，權大責任深。許銘春既然曾經掌理勞動部，就更應以身作則，如今卻犯下如此大錯，卻連最基本的道歉與檢討都沒有，反而想靠「選舉受害者」的戲碼模糊焦點，這樣的前部長，不只失職，更是失德、失格。

許宇甄強烈呼籲，檢調與監察院應立即啟動調查，還人民一個公道，還制度一個正義。民進黨黨主席賴清德也應說清楚講明白，面對這樣嚴重的指控，到底是要切割，還是包庇？人民正在看，也記得住。
 

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