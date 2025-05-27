前民政處長涉查個資助罷免！謝國樑90度鞠躬道歉　批：非常不應該

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市政府民政處前處長張淵翔捲入罷免死亡連署案，基隆市議員鄭文婷今（27）日在市議會總質詢時，認為市長謝國樑應該欠基隆市民一個道歉。對此，謝國樑鞠躬表達歉意，並說「我也覺得他這樣做非常的不應該，我也非常的難過」。

▲基隆市政府民政處前處長張淵翔捲入罷免死亡連署案，市長謝國樑鞠躬道歉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

鄭文婷指出，謝國樑欠基隆市民一個道歉，從施政總報告到今天，又發生了一位黨工被收押禁見，「你不認為這個時候，你應該向基隆市民朋友道歉嗎」。謝國樑指出，這件事情發生的時候，後來才了解到張淵翔涉入，「我非常的驚訝，而且我也覺得他這樣做非常的不應該，我也非常的難過」。

謝國樑表示，經過了這一段時間，也是要釐清市府的涉案情況，包括兩位戶政事務所的主任已經交保

，但他們在這幾天都已經陸續要離職，或是決定離職日，在這過程中市府的確有一些督導不周的地方，「針對張淵翔處長，以及我們的戶政有不當使用個資這樣子的情況，做一個深切的道歉，允許我一鞠躬表達我的歉意」。

謝國樑說明， 這個案子正式起訴後，會做出更多的歉意表達，這個案子上做相對應可以做到的一些事務，可以讓基隆市民針對未來的公務行使上有更多的信心。