墨西哥市長2幕僚「當街遭槍殺」倒血泊！　作案畫面曝

▲ 兩人大白天在市中心街頭遭到槍殺。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥首都發生一起槍擊案，市長布魯加達（Clara Brugada）私人秘書古斯曼（Ximena Guzmán）與顧問穆尼奧斯（José Muñoz）光天化日下在市中心遭騎機車的歹徒槍殺，兩人當場身亡。布魯加達事後召開記者會致哀並譴責歹徒，犯案動機仍在調查中。

No fue un asalto, claramente fue un ataque directo, Este es el video del momento en el que un Sicario con casco de motociclista ejecuto en Calzada de Tlalpan a Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de la jefa de gobierno de la CDMX Clara Brugada https://t.co/XPONjXEaRg pic.twitter.com/6Rv1DxhM4r — Blog del Narco (@blogdelnarcoorg) May 20, 2025

《衛報》報導，這起襲擊發生於20日上午7點，地點位於墨西哥市La Moderna社區，靠近Xola地鐵站。穆尼奧斯正在路邊等古斯曼前來接送，這時一名身穿白衣、戴安全帽的男子在古斯曼車旁徘徊，接著突然拔槍，先射中穆尼奧斯，再朝古斯曼開火後逃逸，現場留下碎玻璃和一灘血跡。槍手據報和同夥騎一輛機車離開現場，手法兇殘，疑似組織犯罪所為。

古斯曼與布魯加達共事多年，是她最親近的幕僚之一。布魯加達在案發後不久身穿一席黑衣召開記者會，形容古斯曼是一名了不起、不屈不撓的優秀女性，穆尼奧斯則是極具智慧與責任感的人才。她語帶哽咽向死者親屬及同事致哀，並強調市政府將持續打擊不法勢力。

總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也在稍早的記者會中嚴厲譴責這起謀殺案，薛恩鮑姆強調「不會有人逍遙法外」。兩名死者皆未配置保安人員，薛恩鮑姆稱她未聽說兩人生前曾受到任何威脅。

這是墨西哥市自5年前警察局長遭襲案後，最嚴重的政府官員攻擊事件。時任局長哈佛奇（García Harfuch）當時遭槍手用數百發子彈掃射座車，造成3人死亡，但他幸運倖存，成為今日的聯邦政府安全部長，他對此也在X發文承諾徹查到底。