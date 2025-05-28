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許銘春親赴廉政會說明就安基金爭議　喊冤「最不該就是參加初選」

▲▼前勞動部長許銘春。（圖／記者杜冠霖攝）

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

前勞動部勞動力發展署北分署署長謝宜容涉貪，新北地檢署日前起訴，而案外案，前勞動部長許銘春遭告發挪用「就業安定基金」365萬元舉辦「個人演唱會」案，台北地檢署指揮廉政署肅貪組以「他字案」蒐證調查中。民進黨廉政會同樣立案調查，而許銘春今（28日）也親赴廉政會說明包含治裝費、形象照費用，以及演唱會費用等相關爭議。邱也轉述，許銘春會中有喊冤，說自己最不應該就是參加初選，才會被攻擊到這種程度。

邱駿彥表示，調查階段其實不應該透露，廉政委員會肯定她坦然面對，勇敢來說明幫助我們釐清，至於檢察官那邊目前是他字案、還沒有動作，何時傳訊也不知道，主要就是釐清一些狀況。

至於許銘春被質疑濫用就安基金部分，邱駿彥表示，包含治裝費的問題，她說是自己的錢、沒用到就安基金，而形象照的部分，她承認這是公務費，但主要是協助公務宣傳；至於高雄演唱會部分，廉政會把相關YT影片從頭到尾看一遍，她唱歌時間總共九分兩秒，沒有外界傳言獨佔半個小時。會中也有問許銘春為什麼要辦高雄？是否因要選市長？許則回應在台北、台中已有辦研討會，所以演唱會辦高雄。但地點確實選擇不當，有瓜田李下之嫌。

邱駿彥說明，許銘春案目前就是釐清案情，廉政會還沒有辦法做任何決議，如果未來一審判決有罪，會做出處分，之前有些案子是影響太大傷害形象，但許銘春案目前釐清後，相關證據還沒有辦法確認是濫用就安基金，還要等檢調那邊有動作，如果檢方發現任何問題，廉政會也會再請她來說明。邱也透露，許銘春會中也有喊冤，說自己最不應該就是參加初選，才會被攻擊到這種程度，目前初選確定停下來了。

另外，民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費新台幣78萬餘元遭起訴，日前遭判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年。邱駿彥表示，張顥瀚已經判決有罪，目前可以緩刑，但既然確定了廉政會也要處分，六月的時候廉政會會請張顥瀚過來並作成決議。

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