家寧揭「懸殊工作量」卻領一樣錢　嗆Andy：誰真正愛錢！懶人包曝

▲家寧喊話Andy可以繼續反駁。（圖／翻攝秘月期POPOO）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「眾量級」鬧翻！家寧今（29日）三部曲回擊Andy，澄清交往期間沒有與異性有越矩行為，更稱頻道收益「自始至終都是由Andy一個人親手操作」，並強調公司創立以來，她的個人接案140個遠超過Andy的個位數，8分鐘影片曝光後，有熱心網友也整理出懶人包。

原本預告10點會有第三集，但家寧今天延遲發布影片，已讓網友狠酸「連這都能放鳥噢？」「怎麼連更新影片都可以說謊」。稍早，第三部曲終於上線，全程8分多鐘內容，有網友已貼心整理懶人包，如下：

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1.Andy沒拿到錢？不關我的事，那是他跟公司的事

2.Adsense給他管，只因為我不會設定，不代表頻道是他的

3.他偷領頻道錢，老娘要他還。

4.說錢分不公？去告啊！錢領最多的就是他！

5.眾量級案子都是我談的，他根本在躺著吃軟飯

6.公司帳戶問題？找我媽，別來煩我。

7.出軌是他，我只是交朋友，你抹黑我我超不爽

8.出國是為公司考察，多數花我錢，公司出一點很正常吧？

9.阿嬤的事他講得超斷章取義，別亂帶風向

這讓網友砲轟，「不提帳本，也不說到底有沒有睡一起，又為遲了31分鐘才上片欺騙大家感情？」

事實上，有關公司接洽的商業合作案，家寧自曝，她個人接到的商案數量遠比Andy高出許多，群海公司創立以來，「Andy個人接到的商案數量只有個位數左右，而我接到大約有140個」，要大家去看過往合作案，「就知道我沒有在說謊。」

家寧還稱，在懸殊的個人接案狀況上，她沒日沒夜的工作，兩人卻領差不多的錢，但為了兩人與頻道的心血努力，「所以對這點我沒有多說什麼。」

最後，家寧反擊「到底誰真正愛錢？」並指控Andy影片是扭曲是非，隱瞞事實且惡意踐踏其他無辜的人，只為了維護自己暖男形象，「歡迎Andy繼續反駁，我絕不會退縮！」