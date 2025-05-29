家寧個人商業案140件「Andy僅個位數」：都是領一樣月薪

▲家寧表示，兩人都是領月薪，但接案量懸殊。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber情侶檔家寧與Andy分手後，雙方隔空交火，引爆社群熱議。家寧在5月29日再度發片，對Andy日前發布的影片內容逐點反駁，提到商案分配不均問題，家寧表示，自己的商業案多達140個，但是Andy僅有個位數，雙人接案量差距懸殊，但領到的薪資卻差不多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家寧在影片中提到，自群海公司成立以來，Andy個人商案僅「個位數」，自己則約有140個商案，「所有商業合作收入進入公司後，會由公司統一發放月薪與獎金給我和Andy，儘管我們接案數量差距懸殊，實際領到的薪資卻差不多，我當時只是沒日沒夜地努力工作，為『眾量級』、為我們兩人付出，從未多言一句。」

她更指控Andy明知她未從「群海公司」領取任何收入，卻仍聲稱不會消費這段感情，實際上卻透過多部影片操作流量，「還擅自更改原本說歸我的頻道營利資料，甚至用更多謊言掩蓋真相。」她直言，「說到底，究竟誰才是真正愛錢？」

此外，針對外界質疑她經常出國、甚至在Andy奶奶過世時「還提到錢」的爭議，家寧也拿出對話紀錄自清，強調自己一直都有關心對方家中長輩的狀況，而所提及的金錢話題並非借錢請求，而是被Andy刻意斷章取義。

▼家寧發布第三支影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）





