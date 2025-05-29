川普貿易戰衝擊全球　聯合國機構：700萬新就業機會消失

▲圖為美國民眾申請失業救濟金。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國機構預測，由於美國總統川普發起貿易戰所帶來的經濟放緩，導致今年700萬個新就業機會消失，顯著下調對2025年全球就業增長的預期。

CNN報導，這份數據由聯合國機構國際勞工組織（ILO）在28日發布的《世界就業與社會展望》最新一期報告，依據最新估算，全球2025年將新增5300萬個工作機會，低於先前預測的6000萬個，原因是貿易中斷以及地緣政治緊張導致的經濟前景不穩。

這份分析是依據國際貨幣基金（IMF）下修的全球經濟預測所做出。國際勞工組織總幹事洪博說明，「全球經濟成長明顯低於預期，如果地緣政治緊張局勢和貿易中斷持續加劇，而我們又未能解決正在重塑就業格局的結構性挑戰，全球勞動力市場將面臨更為嚴重的負面連鎖反應」。

國際勞工組織表示，71國近8400萬個工作崗位直接或間接與美國消費需求相關，因此容易受到關稅政策影響。在這些高風險工作機會之中，有將近5600萬個在亞太地區，另有1300萬個在加拿大與墨西哥。

川普自今年1月重掌白宮以來，宣布提高美國貿易夥伴以及針對汽車、鋼鐵等關鍵商品進口關稅，並訂下7月9日最後期限，若各國未能與華府達成貿易協議將被徵收懲罰性對等關稅。這些關稅及其反覆無常的實施方式和對全球經濟造成的不可預測性，正給許多企業及消費者帶來壓力。

國際勞工組織表示，在如此不確定的狀態下，雇主招募新員工期間可能會更加謹慎。