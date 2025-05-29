法庭裁定川普越權！下令10天內暫停關稅　汽車鋼鋁稅不適用

▲美國國際貿易法院裁定川普援引IEEPA祭出的關稅無效，下令政府在10天內撤銷所有相關措施 。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國際貿易法院28日裁定，川普總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對中國及多數貿易夥伴徵收的關稅「違法無效」，下令政府需在10天內撤銷所有相關關稅措施。這項裁決為白宮擴張貿易權力的行為構成了嚴厲的司法挑戰，預料將重創川普主導的對外經貿策略。

綜合外媒報導，由3名聯邦法官組成的合議庭在28日作出裁決，認定1977年制定的《國際緊急經濟權力法》並未授權總統單方面祭出如此大規模的關稅，並強調美國憲法規定，國會才擁有主導對外貿易政策的權力；儘管總統可動用緊急權限保護經濟，但其行動仍須符合憲政原則，不得逾越法律界限。

這起訴訟是由無黨派組織「自由司法中心」（Liberty Justice Center）代表紐約酒類進口商、維吉尼亞州的教育與樂器公司等5家美國中小企業所提出。他們主張川普政府的對等關稅政策將對其營運造成嚴重損害。法院最終裁定發出永久禁令，要求川普政府在與多數貿易夥伴達成協議前，暫時停止徵收相關關稅。

根據法院命令，川普政府必須在10天內完成行政程序，撤銷所有被裁定違法的關稅措施，具體包括對中國徵收的30%關稅、對墨西哥和加拿大進口商品的25%關稅，以及對大多數進口商品徵收的10%基準關稅。然而，這項裁決不適用於根據《貿易擴張法》第232條所實施的關稅，如針對汽車、零件、鋼鐵和鋁材的25%關稅仍維持不變。