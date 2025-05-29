馬斯克宣布離開川普政府　白宮官員曝：今晚離職

▲馬斯克宣布將離開美國政府，白宮證實其離職程序將於當地28日晚間開始啟動。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

億萬富豪馬斯克宣布將卸下在川普政府中的特別政府僱員職務，結束為期130天的任期。隨後，白宮官員證實馬斯克將於本周內啟動離職程序。

據路透社報導，馬斯克28日在社群平台X發文，宣布自己將在特別政府僱員的任期結束後離開美國政府，並感謝川普給予機會，讓他能幫助聯邦政府削減浪費性支出。他進一步指出，自己對政府效率部（DOGE）的改革任務深感驕傲，強調「DOGE的使命將隨時間茁壯，成為政府日常運作的一部分」。

報導稱，截至目前為止，DOGE已透過裁員、買斷與提早退休等手段，縮減約12%聯邦文職員工，相當於26萬人。然而，馬斯克日前公開批評共和黨主導、川普全力支持的「大而美」減稅法案，指其開支龐大，將加劇預算赤字，削弱DOGE的節支成效。這番言論引發輿論關注，也加深他與部分共和黨高層之間的緊張關係。

作為全球首富，馬斯克在政府中擔任未經選舉產生的職務，握有廣泛權限，引發外界爭議。一些投資者與政界人士質疑其角色的合法性與公正性，並呼籲他應專注於管理特斯拉，避免政治干擾企業營運，而馬斯克身兼企業領袖與政府顧問的雙重身分，也在政商之間引發分歧與批評不斷。

隨著馬斯克宣布自己將卸下政府職務、專注於企業發展，白宮官員也指出，馬斯克的離職程序將於當地28日晚間開始啟動。不過，白宮強調，馬斯克離任後，DOGE的改革任務仍將延續，重組聯邦機構的計畫不會因人事變動而中止。