兄弟反目？　馬斯克宣布離開川普政府：對「大而美」減稅法很失望

▲馬斯克宣布離開川普政府，並表示對川普近期提出的新法感到失望。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國首富馬斯克一直是美國總統川普的親密盟友。然而，這名特斯拉與SpaceX創辦人最近卻公開對川普表示失望，批評其「大而美」減稅法案將擴大聯邦赤字、削弱馬斯克所領導的政府效率部（DOGE）此前致力削減政府開支的改革成效，更宣布將辭去在川普政府中的顧問職務，為雙方近半年來的合作畫下句點。

據《紐約時報》報導，美國眾議院上周以一票之差，通過「大而美」減稅法案，並交由參議院表決，為川普第二任期首個重大立法勝利鋪路。然而，馬斯克27日在接受CBS《周日早晨》訪問時，卻明確表示自己對相關法案「感到失望」，批評該法不僅未能減少預算赤字，反而會擴大開支。

馬斯克進一步指出，新法一旦完成立法程序，很有可能將導致他所領導的DOGE前段時間的努力泡湯。DOGE是川普設立，以縮小美國聯邦政府規模、削減政府1兆美元支出為目標的機構。在川普重返白宮後，馬斯克憑藉選前出錢出力獲得主導DOGE的權利，帶領團隊大幅檢討並削減聯邦支出，引發國會與民間不滿。

報導稱，川普政府目前正強力推動「大而美」減稅法案，計劃大幅減稅，尤其讓富人受益，並增加軍事與移民執法預算，削減教育、醫療和清潔能源項目來部分抵消支出。然而，馬斯克質疑法案內容是否真能「又大又美」，並對其實際效果表示懷疑。

據美聯社報導，馬斯克於28日在個人社群平台X宣布，即將卸下在政府擔任的特別顧問職務，「感謝川普總統給予我削減浪費支出的機會」，並強調「DOGE的使命將隨時間茁壯，成為政府日常運作的一部分」。白宮官員隨後證實馬斯克即將離開。

目前，「大而美」減稅法案在川普與眾議院議長強生（Mike Johnson）的遊說下在眾議院勉強過關，但在參議院仍面臨強烈阻力。2名財政保守派議員明言將要求大幅修訂法案，同時也抨擊法案未能提出具體削赤措施。川普則對外強調，他對法案「部分內容不滿意，但其他部分感到非常興奮」，並暗示未來仍可能修改。