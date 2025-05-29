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申請美國學校好後悔！　留學生吐「恐懼心聲」：太不人道

▲因受新冠病毒疫情影響，哈佛早前宣佈所有課程將改為線上授課。（圖／路透）

▲川普政府打擊外籍留學生，讓許多學生陷入焦慮不安。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普政府暫停安排留學生的簽證申請面試，並且加大社群媒體審查力道。對此，來自全球各地的留學生們，紛紛陷入焦慮與不安，甚至有人直言，他們已經後悔申請美國大學。

BBC報導，川普政府暫停留學生簽證程序，成為打擊美國菁英大學的最新舉措，因為他認為這些學校「太自由」。此前，川普禁止哈佛大學招收國際學生，指控該校在打擊校園反猶太主義方面做得不夠多。哈佛大學提起訴訟，而法官已經下令禁止川普的行為，聽證會預計當地時間5月29日舉行。

根據外國學生數據網站「Open Doors」，2023至2024年的學年度，一共有來自210多國、超過110萬名國際學生在美國大學註冊。大學通常會向國際學生收取更高昂學費，作為營運預算的重要來源。

而想要在美國讀書的外國學生，通常必須在母國的美國大使館安排面試，才能獲得簽證批准。但隨著相關程序陷入停擺，這種延誤與不確定性，不僅可能讓留學生失去獎學金、耽誤學業，甚至無法拿到學位。

▲▼ 哈佛大學 。（圖／路透社）

▲哈佛大學與白宮為了留學生問題激烈交鋒  。（圖／路透）

一名來自上海的22歲費城大學碩士生表示，「我已經後悔了。」雖然他的申請已獲批准，但這並未減輕不確定感，「即使我在美國讀書，也可能被趕回中國，拿不到學位。」

另一名來自廣州市的學生，經營著中國赴美留學生的諮詢機構。他坦言，由於規則不斷變化，自己不確定如何提供建議，也認為把美國視為留學選項的人數將會減少。

上述2名學生都要求匿名受訪，以免影響自己的簽證申請。

來自印度的24歲學生胡塞因（Ainul Hussein）將在紐澤西州攻讀管理學碩士，也收到了申請美國學生簽證的關鍵文件，也就是學校寄來的I-20表格，但最近的程序延遲讓他「深刻擔憂」，因為簽證面試預約要不就是延遲，要不就是無法進行。

胡塞因坦言，由於始終無法確定情況將如何發展，他可能被迫直接訂購前往美國的航班，如果學業因此受到耽誤，還要承擔失去獎學金的風險。

▲▼哈佛大學。（圖／路透）

▲留學生們擔心無法完成學業，或者失去獎學金。（圖／路透）

27歲的英國留學生奧利弗（Oliver Cropley）本來打算在堪薩斯州留學1年，但這個計畫如今岌岌可危，「儘管已經在申請過程中花了300英鎊（約新台幣1.2萬元），我目前還沒有學生簽證。」他直言，暫停簽證申請的消息令人「非常失望」，如果自己無法在美國完成學業，不僅可能失去獎學金，恐怕還被迫在最後一刻才能找到住處。

來自英國威爾斯的阿爾弗雷德（Alfred Williamson）已在哈佛完成第一年學業，如今迫不及待返回校園，但他到現在還沒有聽見自己簽證的下文。阿爾弗雷德直言，這件事情非常「不人道」，「我們在一場連自己都無法控制的遊戲裡，被當成了棋子，夾在白宮和哈佛的猛烈交火之中。」


集體恐慌！哈佛留學生「暑假不敢回家」　她怒批川普：根本違法

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