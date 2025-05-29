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不只學生！美全面審查「哈佛相關簽證」　商務、旅遊簽也難逃

▲ 哈佛大學。（圖／路透）

▲ 哈佛大學國際生可能面臨轉校命運。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府下令撤銷哈佛大學招收國際學生資格，儘管暫時被法院擋下，仍令廣大留學生憂心忡忡。但據國務院高層說法，如今不僅學生，商務及旅遊簽證只要與哈佛有關，都將面臨審查，預估影響數百人。

國務院高層向《福斯新聞》透露，所有哈佛相關簽證持有人都正接受審查，不僅限於學生。除學生簽證以外，國務院也將對B-1商務簽證、B-2旅遊簽證及其他類型簽證進行嚴格調查，旨在找出潛在安全漏洞或濫用情形。這波調查可能影響數百人，官員將審核持有人聲稱與哈佛的關係是否屬實。

國土安全部此前指控，哈佛拒絕提供學生簽證持有人行為紀錄，更以校園抗議出現「親恐怖主義行為」，取消該校參與國際學生簽證計畫的資格，理由包括助長校園暴力、反猶太主義及與中國共產黨合作。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在給哈佛移民服務處負責人馬丁（Maureen Martin）的信中寫道，「由於你們多次拒絕配合要求，未能向國土安全部提供相關資訊，且持續營造對猶太學生不安全的校園環境，宣傳親哈瑪斯言論，並實施具有種族歧視性的DEI（多元、公平與共融）政策，你們已喪失這項特權」。

諾姆要求哈佛在72小時內補件，否則將無法在2025至2026學年招收國際學生，現有學生必須轉校或喪失在美合法身分；哈佛則強烈回應此決定「違法」。

川普政府也凍結近30億美元聯邦研究經費，司法部、教育部及衛生部等多個部門展開調查，稱哈佛未能根除校園內DEI政策及反猶問題。國務卿盧比歐28日更宣布，將「積極」撤銷更多與中共有關或研究敏感領域的中國學生簽證，且目前已撤銷數千張，強調「簽證是特權，不是權利」。

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