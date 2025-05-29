法院擋下關稅！　川普「越權爭議」5大要點一次看

▲川普援引「緊急經濟權力」實施的關稅，被法院裁決擋下。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國國際貿易法院（US Court of International Trade）28日裁決指出，總統川普實施全面關稅屬於「越權」行為，必須在10天內撤銷所有相關措施，而政府立刻提出上訴。在消費者與企業又陷入不確定局面之際，本文根據CNN報導，整理出5大關鍵要點，剖析這場可能重塑全球經濟的法律戰。

哪些關稅被擋下？

根據美國國際貿易法院裁決，川普以「緊急經濟權力」為由實施的全面關稅，包括他今年4月2日「解放日」宣布的對等關稅，今年稍早以打擊毒品芬太尼（fentanyl）為由，對中國實施的30%關稅，以及對墨西哥與加拿大部分商品實施的25%關稅，還有針對大多數國家課徵的10%基準關稅。

如果這項裁決在上訴法院，甚至最高法院都站得住腳，在華府與大多數夥伴達成貿易協議之前，恐怕絕大多數的川普關稅都將陷入停滯。

▼汽車與零組件相關關稅不受影響。（圖／達志影像／美聯社）



哪些關稅不受影響？

不過，這次裁決無法影響川普政府對汽車、汽車零組件、鋼鐵及鋁課徵的25%關稅，因為這些關稅的法源依據是美國《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條，兩者援引法源不同。

為何能夠擋下關稅？



川普4月2日宣布「對等關稅」，儘管很快又在4月9日宣布暫緩實施90天，仍對大多數進口商品實施「全面性的」10%基準關稅。

不過，川普卻是在缺乏國會批准的情況下，援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）實施關稅。IEEPA賦予總統權力，回應罕見且非比尋常的威脅，但未提及關稅也是總統可以採取的潛在行動之一。

法院在裁決中同意，即使在川普宣布國家緊急狀態後，也沒有權力課徵這些關稅，「IEEPA沒有授權任何全球性、報復性、販運性的關稅命令」，「全球性與報復性的關稅命令，超出了由IEEPA授予總統、以關稅方式管理進口的任何權力。而販運性關稅之所以失效，是因為它們並未處理到這些命令中提出的威脅。」

▼加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

是誰擋下關稅？

美國無黨派組織「自由司法中心」（Liberty Justice Center）4月代表紐約酒類進口商、維吉尼亞州教育與樂器公司等5間中小企業，向美國國際貿易法院提出訴訟。12個由民主黨執政的州，也以類似理由，在同法院起訴政府，指控政府透過關稅對美國人「違法加稅」。

美國國際貿易法院位於紐約市曼哈頓，由3名法官組成，專門處理海關及國際貿易法律的爭端，平時相對低調。

喬治梅森大學法學教授、原告律師索明（Ilya Somin）認為，「如果根據一項甚至未提及關稅的法律，發動經濟大蕭條以來最大規模貿易戰，都還不算是違憲、篡奪立法權的行為，那我就不知道到底什麼行為才算是了。」

下一步發展？

美國司法部律師宣稱，關稅是一項政治問題，意指這不是法院能夠決定的事情。目前，川普政府已經提出上訴。