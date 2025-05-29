家寧、Andy爛戲拖棚　陳沂酸：直接承認劈腿還比較帥

▲眾量級Andy跟家寧分手戲碼持續上演。（圖／翻攝自Andy YouTube、眾量級IG）

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber「眾量級」分手風波有如八點檔，家寧先指控前男友Andy老師涉及「情感及肉體」出軌，且不僅限於一名女性。Andy則反駁家寧，稱她早在2021年便與一名「男閨蜜」過從甚密。2人互相掀舊帳的行為，讓網紅陳沂直言Andy應坦承劈腿，不要找藉口，這樣反倒更顯得有風度。

家寧透露，Andy在兩人交往期間屢次劈腿，且她手上擁有相關證據。她指出，Andy在分手後甚至將兩人經營的YouTube頻道完全交給她，似乎是為了彌補過錯。然而，Andy則反控家寧曾與一名男性閨蜜一同出國，暗示雙方關係曖昧。然而，該男性閨蜜早已公開出櫃為同志，此舉引發熱議。

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▲家寧、范成章。（圖／翻攝IG）

對於Andy的反擊，網紅陳沂表示不滿，她質疑Andy的回應是否因家寧的旅遊行程引發嫉妒，但實際上該名男閨蜜是同志，且出國期間是一群人同行，並未與家寧同房。她直言，指控同志與女性存在曖昧關係，對同志群體而言是極大的侮辱。

陳沂進一步表示，Andy應直接承認劈腿行為，避免用各種理由掩飾。她認為，「渣男與帳目不清根本是兩回事」，坦然面對錯誤比狡辯更有風度，也更令人尊敬。