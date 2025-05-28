家寧反擊Andy「1手段」打臉自己！她翻白眼：戲演這麼爛

記者施怡妏／綜合報導

Andy老師與家寧分手後，雙方隔空互揭醜聞，家寧指控Andy在交往期間多次情感及肉體出軌，Andy反駁家寧與男閨蜜過從甚密。對此，兩性專家欣西亞表示，本來討論焦點是帳務問題，因為「寧的轉移」，變成感情流動，讓她狂翻白眼，事情一碼歸一碼，要家寧跟媽媽先還錢，其餘的事以後再說。

▲Andy與家寧的感情糾紛近日持續發酵。（圖／翻攝自IG／crowd520）

[廣告]請繼續往下閱讀...

欣西亞在粉專發文，家寧與Andy之間從帳務問題，因為「寧的轉移」發展成感情糾紛，讓她白眼狂翻，事情一碼歸一碼，感情是感情，侵占歸侵占，「請妳跟妳媽先把帳冊交出來、把人家該拿的錢返還，其餘的，以後再說」。

看了Andy拍的回應影片，欣西亞認為感情的事情還有許多疑點，家寧不完全是清白的，「做賊喊抓賊，惡人先告狀，戲演得這麼爛，吃瓜群眾沒對妳吐口水已經很好了，妳倒想騙我們為妳掬一把同情淚」，喊話家寧一家人，趕快把錢吐出來還Andy，「有功夫寫劇本，沒時間交帳本」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「人家要的是帳本，她給人家的是劇本」、「轉移焦點戰術」、「一直帶風向，到底要不要把帳本拿出來」、「一直扯別的事，真的是一碼歸一碼」、「打不過...就扯其他的事情來混淆視聽，當大家都傻了」、「想用感情事情洗風向，真的讓人覺得很誇張」。