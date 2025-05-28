5萬俄軍壓境！澤倫斯基喊話川普、普丁「三方會談」　克宮回應了

▲ 澤倫斯基提出與川普、普丁三方會談。（組圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基透露，俄羅斯近日在烏國東北部蘇梅州（Sumy）附近集結5萬大軍，準備發動大規模攻勢，但已被烏軍擊退。他也呼籲和美國總統川普及俄羅斯總統普丁舉行三方會談，盼能施壓莫斯科停止持續3年的戰爭，但俄方似乎不領情。

綜合《路透》及《法新社》，俄羅斯似乎正準備發動夏季新攻勢之際，澤倫斯基27日在記者會上表示，俄軍在蘇梅附近集結逾5萬名士兵，其中包括最精銳部隊，但基輔已採取措施阻止俄方發動大規模進攻。

蘇梅與俄羅斯庫斯克州接壤，烏克蘭此前曾攻占庫斯克州一小塊土地數月之久，直到上月才完全撤出，但烏方仍聲稱占有部分土地。澤倫斯基27日指出，「他們最大、最強的部隊目前在庫斯克前線，試圖把我軍趕出庫斯克州，準備對蘇梅州採取進攻行動」，但2天內被烏軍逼退4公里。

他也表示，政府已準備好以任何形式進行進一步和平談判，預期下一輪將就技術層面進行協商，但也稱他準備好和川普及普丁舉行三方會談，「若普丁覺得雙邊會談不自在，或者所有人都希望是三方會談，我並不介意」，「我準備好接受任何形式的挑戰」，同時敦促華府對俄國能源與銀行業祭出新制裁。

根據《俄新社》，克里姆林宮發言人佩斯科夫稍早回應，這類會談並非不可能，但應在達成具體協議後舉行。克宮感謝川普對俄烏和平的努力，強調對普丁來說國家利益優先，莫斯科也將持續與美國政府保持聯絡。