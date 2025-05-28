評李俊俋公務車送愛犬將爆發民怨　黃暐瀚揪「這句話」是火上加油

▲監察院秘書長李俊俋 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

監察院秘書長李俊俋27日遭爆料，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源。事件延燒後，李俊俋則立即致歉，並表示已向副院長李鴻鈞自請處分。對此，媒體人黃暐瀚表示，但李還補一句話火上加油「立法院監院業務費遭刪除後，公務車油料、保險部分都是由用車人自行負擔」，但車是監察院的、司機跟幕僚也是監察院的，竟然叫他們用公務車送狗，這件事情非常嚴重，一定會爆發台灣相當大民怨。

黃暐瀚於節目《57爆新聞》表示，監察院李俊俋被拍到用公務車送愛犬沙龍，自己先講結論，如果是以前阿扁時代，不用等到晚上大家討論這題，中午就已經叫他走人了，百分之百。

黃暐瀚表示，公務車可以私用嗎？李俊俋載的還不是人，現在台灣已經在經濟不好、物價通膨時，居然用公務車帶狗去沙龍，而且是要幕僚幫他帶狗去沙龍，這樣的事情，第一個問題是用的是公務車，第二個問題居然是上班時間帶狗。

黃暐瀚認為，李俊俋現在已經向監察院副院長李鴻鈞出自請處分，但竟然補一句話火上加油「立法院監院業務費遭刪除後，公務車油料、保險部分都是由用車人自行負擔」，像在講沒有侵占油費的問題，但車是監察院的、司機跟幕僚也是監察院的，李俊俋竟然叫他們用公務車送狗，這件事情非常嚴重。

黃暐瀚提到，目前台灣政治狀態，民進黨團召開記者會，記者問到此事，民進黨團也只說了30秒鐘，沒有太多回應，李俊俋是憲法國師李鴻禧之子，以前也是在立法院是這些民進黨立委的同事，但現在出了這麼大的事情，一定會爆發台灣相當大的民怨。

另外，黃暐瀚也談到「賴清德民調」指出，520才剛過，賴清德總統的民調，可以說是搖搖欲墜，前方吃緊、後方再緊吃，這一些閣員再不把發條給上緊，下個月再看賴清德的民調可能就要慘了。

黃暐瀚再指，美麗島電子報的民調出來了，賴清德總統的信任度與滿意度、卓榮泰院長的滿意度，通通都下滑了，因此有一個結論，滿意度在這一年以來呈現，「滿意度下降、不滿的人也增加很多」，但是到現在為止，滿意還稍稍多於不滿意。

最後，黃暐瀚強調，一年前賴清德是45%的滿意、25%的不滿意，差了20個百分點，但到現在只差了0.5個百分點，表示已經有19.5個百分點流失了，這是賴總統的危機。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

