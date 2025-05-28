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揭往例「私用公務車是刑事罪」　游淑慧轟：載李俊俋愛犬就沒事？

▲▼張斯綱再爆料監察院秘書長李俊俋用公務拿餐點。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

▲監察院秘書長李俊俋遭爆濫用公務車。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

記者郭運興／台北報導

監察院秘書長李俊俋27日遭爆，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，且「案發」當天正是總統賴清德就職周年。對此，國民黨議員游淑慧今（28日）指出過往判例，她強調，私用公務車乃是刑事罪，結果負責監察百官廉潔的監察院，一句思慮不周，就要糊弄過去？那其他被罰、被起訴的小官們，都是冤大頭？載人載官不可以，載李俊俋的愛犬就沒事？

游淑慧指出，「新竹縣某文化局長因涉嫌公務車私用，被新竹檢調約談」、「花蓮縣文化局長涉公務車私用，被聲押禁見」、「某民族委員會主委私用公務車載自己參加私人活動，不當利益6113元，涉背信罪，遭法院判處20萬」、「交通部觀光局某處長私用公務車返回處所，涉及背信罪，緩起訴2年，向國庫繳交15萬」。

游淑慧表示，從上訴判例可知私用公務車乃是刑事罪，結果負責監察百官廉潔的監察院，自己其身不正，一句思慮不周，就要糊弄過去？

游淑慧批評，監察院秘書長李俊俋一句「思慮不周」、民進黨團幹事長吳思瑤一句未來絕對不能再犯，兩人就要把大家都糊弄過去，那其他被罰、被起訴的小官們，都是冤大頭嗎？公務車載人載官不可以？載李俊俋的愛犬就沒事？

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

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