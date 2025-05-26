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夏天換造型！女傳素顏照讓ChatGPT建議　網驚呼：真的變超美

想換造型！女傳素顏照讓ChatGPT給建議　網驚呼：真的變超美。（圖／翻攝自Instagram／marinagudov）

▲女接受AI建議後，造型判若兩人。（圖／翻攝自Instagram／marinagudov）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在網路上分享，愛美的她近來想要變換造型，突發奇想讓ChatGPT幫忙建議適合她的新造型，沒想到在AI的建議下更改髮色與化妝後，成果超驚人。

TikTok內容創作者瑪琳娜(Marina Gudov)近來在網路上分享，因為夏天快到了，讓她想要變換新造型，由於沒有什麼想法，便把自己的素顏照傳給ChatGPT，請AI幫忙給建議。

@marinagudov Chat gpt prompts and questions????????‍♀️???????? #coloranalysis #GlowUp #transformation #blondetobrunette #Vlog #beauty #hack #tips #appointment #beforeandafter #viral #typ #chatgpt @sephora @Glossier @Hourglass Cosmetics @Patrick Ta Beauty @Armani beauty @rhode skin ♬ original sound - MARINA

影片中可看到，瑪琳娜多年來一直習慣維持金髮，然而ChatGPT卻建議她把頭髮染回自然的棕色，且色彩分析認為她的膚色偏冷色調，所以化妝上推薦她改使用柔和、粉色調為佳，最好避免使用芥末黃、橘色、紅色或金棕色等暖色調。

瑪琳娜最後照著ChatGPT的建議，把頭髮染成棕色，化妝品和衣服也全都換成柔和色調，意外發現新造型的確讓她變得比以前更亮眼。影片獲得54多萬點閱，許多網友大讚，「以前金髮也漂亮，但是新髮型和化妝，真的讓你變得更美了」、「新髮色太好看了，更能凸顯五官」、「我喜歡你的新造型」。

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